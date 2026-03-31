Μαρινάκης: Η συζήτηση για υποκλοπές πήγε στις 17 Απριλίου λόγω συνεδρίου ΠΑΣΟΚ – Έντονη αντίδραση Τσουκαλά

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη μετάθεση της προημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το κράτος Δικαίου, καθώς μετά από επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νικήτα Κακλαμάνη αποφασίστηκε η συνεδρίαση να μη γίνει αυτή την Παρασκευή 3 Απριλίου όπως αναμενόταν, αλλά την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι τη διεξαγωγή της συζήτησης για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Όπως διαρρέεται από την κυβέρνηση, η σχετική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και επειδή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται τυπικά το αίτημα να επανακατατεθεί.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς αντέδρασε κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι «βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος και παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου».

Αντί αυτού, όπως καταγγέλλει, ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ότι η συζήτηση θα μετατεθεί για μετά το Πάσχα, κίνηση που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως θεσμικά απαράδεκτη.

Μαρινάκης: Τοξική ρητορική και διαστρέβλωση της πραγματικότητας

Η κυβέρνηση, μέσω του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απαντά αιχμηρά στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κλιμακούμενη «ακραία και τοξική ρητορική», ενώ για τη μετάθεση της ημερομηνίας «δείχνει» προς το Συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνει ο Παύλος Μαρινάκης, η πραγματικότητα διαφέρει σημαντικά από την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία:

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε προαναγγείλει ήδη από τις 28 Ιανουαρίου 2026 την πρόθεση για αίτημα προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης, το οποίο τελικά κατατέθηκε στις 4 Μαρτίου 2026.

Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, η ημερομηνία της συζήτησης καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ η πάγια πρακτική προβλέπει ότι αυτή πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος. Η αρχική ημερομηνία που είχε προταθεί ήταν η 27η Μαρτίου, ωστόσο –όπως επισημαίνεται– λόγω του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ την ίδια ημέρα, αναζητήθηκαν εναλλακτικές. Τελικά προτάθηκε η Παρασκευή 17 Απριλίου, ενώ, παρά το γεγονός ότι δεν απαιτείται διακομματική συμφωνία, κατατέθηκε και εναλλακτική πρόταση για την Πέμπτη 16 Απριλίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου «θα πραγματοποιηθεί κανονικά», κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση για διαδικαστικά ζητήματα. «Σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας, τέτοιες πρακτικές δεν προσφέρουν λύσεις, αλλά εκπέμπουν λανθασμένα μηνύματα προς την κοινωνία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Τσουκαλάς: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο “Νίξον” του Μαξίμου δραπετεύει»

«Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Υποστήριξε για τον κ. Μητσοτάκη ότι «έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη … λήθη, ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος».

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού κι αφήνουν αιχμές για τον Πρόεδρο της Βουλής αναφέροντας συγκεκεριμένα ότι «ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις.

Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του».

