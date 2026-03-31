Η NASA ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη (photos)

Η NASA ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της ανθρωπότητας στη Σελήνη μετά από 53 χρόνια.

Ο πύραυλος Space Launch System, ύψους 32 ορόφων, είναι έτοιμος για εκτόξευση το βράδυ της Τετάρτης, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες.

Μετά από μία ημέρα σε τροχιά γύρω από τη Γη, η κάψουλα Orion θα κατευθυνθεί προς τη Σελήνη και πίσω, χωρίς στάσεις – πραγματοποιώντας μια σύντομη περιστροφή γύρω από αυτήν. Η αποστολή, διάρκειας σχεδόν 10 ημερών, θα ολοκληρωθεί με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Η ομάδα μας έχει δουλέψει εξαιρετικά σκληρά για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή», δήλωσε η διευθύντρια εκτόξευσης Τσάρλι Μπλάκγουελ-Τόμπσον. «Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε εξαιρετική κατάσταση».

Οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι ο πύραυλος λειτουργεί κανονικά μετά τον τελευταίο κύκλο επισκευών, ενώ και οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές.

Η αποστολή Artemis II επρόκειτο αρχικά να εκτοξευθεί τον Φεβρουάριο, όμως αναβλήθηκε λόγω διαρροών υδρογόνου. Παρότι αυτές επιδιορθώθηκαν, προέκυψε στη συνέχεια πρόβλημα σε γραμμή πίεσης ηλίου, που οδήγησε στην επιστροφή του πυραύλου στο υπόστεγο στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο πύραυλος επέστρεψε στην εξέδρα εκτόξευσης πριν από περίπου ενάμιση εβδομάδα, ενώ το αμερικανο-καναδικό πλήρωμα έφτασε στο σημείο εκτόξευσης την Παρασκευή.

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Apollo program, που από το 1968 έως το 1972 έστειλε μόνο άνδρες στη Σελήνη, το πλήρωμα του Artemis II περιλαμβάνει γυναίκα, άτομο μη λευκής καταγωγής και μη Αμερικανό πολίτη.

Ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, δήλωσε ότι ελπίζει οι νέοι να δουν την αποστολή και να εμπνευστούν: «Τα κορίτσια να πουν “girl power”, και τα παιδιά κάθε προέλευσης να σκεφτούν: “Μοιάζει με εμένα — και κάνει αυτό;”».

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να φτάσει η στιγμή που τέτοιες «πρωτιές» δεν θα χρειάζεται να επισημαίνονται και η εξερεύνηση του διαστήματος θα αποτελεί κοινή ανθρώπινη ιστορία.

Η NASA διαθέτει το πρώτο εξαήμερο του Απριλίου για την εκτόξευση του Artemis II, πριν μεταθέσει το επόμενο παράθυρο εκτόξευσης για τα τέλη του μήνα.

