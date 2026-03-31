search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 16:05
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 15:53

Η THEON εγκαινιάζει επίσημα τις εγκαταστάσεις παραγωγής της THEON Belgium στο Zaventem, επεκτείνοντας την ευρωπαϊκή της παρουσία (photos/video)

31.03.2026 15:53
Η THEON International Plc εγκαινίασε τη θυγατρική της THEON Belgium, η οποία ανήκει κατά 100% στον Όμιλο, καθώς και τις υπερσύγχρονες παραγωγικές της εγκαταστάσεις στο Zaventem, παρουσία του Βέλγου Υπουργού Άμυνας Theo Francken, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή επέκταση της εταιρίας.

Η νέα εγκατάσταση αποτελεί επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και συνιστά στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της THEON ως κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρίας αμυντικής τεχνολογίας, με αυξανόμενη διεθνή παρουσία και αποδεδειγμένη ικανότητα υποστήριξης μεγάλων πολυεθνικών προγραμμάτων.

Η νέα μονάδα θα παράγει το θερμικό clip‑on σύστημα IRIS‑C για τις Βελγικές και Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής σύμβασης‑πλαισίου OCCAR IRCOD,η οποία υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Η αρχική παραγγελία ανέρχεται σε περίπου €50 εκατ., με ενσωματωμένη προαίρεση περίπου €150 εκατ., και αφορά κυρίως παραδόσεις κατά τα έτη 2026–2027. Η THEON αναμένει την άσκηση όλων των προαιρέσεων.

Μετά την ίδρυση της THEON Belgium στις 29 Ιουλίου 2025, η THEON έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με κορυφαίους βελγικούς κατασκευαστές στους τομείς των ηλεκτροοπτικών, των μεταλλικών κατασκευών και των ηλεκτρονικών. «Η επένδυση αυτή ενισχύει την τοπική παραγωγή, θωρακίζει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας και αυξάνει την ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα, αντανακλώντας τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τη σειρά προϊόντων A.R.M.E.D. Για εμένα προσωπικά, είναι μια στιγμή υπερηφάνειας να επιστρέφω στο Βέλγιο μετά από 25 χρόνια στο εξωτερικό και να συμβάλλω στη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης εγκατάστασης στη χώρα μου», δήλωσε ο Philippe Mennicken, Deputy CEO και Business Development Director της THEON.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, ανέφερε: «Το υψηλής τεχνολογίας παραγωγικό κέντρο της THEON Belgium στο Zaventem συνδυάζει τη βελγική βιομηχανική τεχνογνωσία στις θερμικές και τις ψηφιακές τεχνολογίες με την αποδεδειγμένη ηλεκτροοπτική εξειδίκευση της THEON. Η επένδυσή μας στο Zaventem αναδεικνύει τα οφέλη των κοινών ευρωπαϊκών προμηθειών, που ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα δημιουργούν βιομηχανική αξία στα κράτη‑μέλη. Αυτό είναι το είδος συνεργασίας που η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει πιο αποφασιστικά, ώστε να ενισχύσει τόσο την αμυντική της ετοιμότητα, όσο και τη βιομηχανική της βάση».

Ο Theo Francken, Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, δήλωσε: «Η επένδυση της THEON στο Zaventem αποτελεί σημαντική προσθήκη στη βιομηχανική αμυντική βάση του Βελγίου. Με την εγκαθίδρυση τοπικής παραγωγικής ικανότητας για το IRIS‑C στο Βέλγιο, η μονάδα αξιοποιεί τις εγχώριες δυνατότητες, ενισχύει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβάλλει στη στενότερη αμυντική συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

Tinos Beach: Ο Όμιλος Attica εγκαινιάζει μια νέα εποχή φιλοξενίας στην Τήνο

tbi bank: Ενισχύει τη διοίκησή της με νέα διεθνή στελέχη μετά την εξαγορά και στρατηγική αναδιάρθρωση

Δενδροφύτευση στη Δοϊράνη από τη ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC με τη συμμετοχή φορέων και μαθητών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Στο φως εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα από τον 7ο αιώνα π.Χ. από τον βυθό του νησιού (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

«Καθοριστικές» οι επόμενες ημέρες, γρίφος ΗΠΑ για χερσαία στρατεύματα – Νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν, πλήγματα στο Ισφαχάν από Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στις 17 Απριλίου η προ ημερησίας για τις υποκλοπές

ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία αρνήθηκε στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της για τη μεταφορά αμερικανικών όπλων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Στο φως εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα από τον 7ο αιώνα π.Χ. από τον βυθό του νησιού (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

«Καθοριστικές» οι επόμενες ημέρες, γρίφος ΗΠΑ για χερσαία στρατεύματα – Νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν, πλήγματα στο Ισφαχάν από Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στις 17 Απριλίου η προ ημερησίας για τις υποκλοπές

1 / 3