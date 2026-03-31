Δενδροφύτευση στη Δοϊράνη από τη ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC με τη συμμετοχή φορέων και μαθητών

Δράση δενδροφύτευσης πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Μουσείου της Λίμνης Δοϊράνης, με τη συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών (21 Μαρτίου) και την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου).

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, με τη συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου και της ΑΜΚΕ «Κορμοράνος», κατόπιν αδειοδότησης του Δήμου Κιλκίς. Στη δράση συμμετείχαν επίσης μαθητές του 2ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι έλαβαν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της φύτευσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερες ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων.

Όπως επισημαίνεται, η δράση δεν περιορίζεται στη δενδροφύτευση, καθώς προβλέπεται η συνέχιση της φροντίδας και της συντήρησης του χώρου με τη συμμετοχή των εργαζομένων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παρέμβασης.

Η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υλοποιεί πρωτοβουλίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

