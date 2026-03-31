Καλιακμάνης vs Κωνσταντόπουλος: Η «πράσινη» μάχη της Αιτωλοακαρνανίας παίρνει άγρια τροπή

Πολεμικό μέτωπο θυμίζει το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αναμένεται να είναι υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Γιώργος Καλιακμάνης έχουν επιδοθεί σε άγρια κόντρα μεταξύ τους και μάλιστα τα πράγματα οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο στο πρόσφατο συνέδριο.

Καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι ο Καλιακμάνης ήθελε να είναι υποψήφιος για την κεντρική επιτροπή, αλλά με παρέμβαση – λένε – του Κωνσταντόπουλου στο επιτελείο Ανδρουλάκη (είναι και οι δύο προεδρικοί), κόπηκε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να πέσουν κάτι «μοβόρικα», του τύπου «θα σε διαλύσω, θα τα πούμε στις εκλογές» και δόθηκε… ραντεβού στα εκλογικά αλώνια. Εκτός βέβαια αν τους κόψουν και τους δύο ο Λάμπρου με τον Σκανδαλίδη, που φτιάχνουν τα ψηφοδέλτια.

Βέβαια, στην Αιτωλοακαρνανία κυρίαρχη είναι η βουλευτής Χριστίνα Σταρακά. Που όσο βλέπει τις έριδες που εξελίσσονται μεταξύ των αντιπάλων της δεν έχει άγχος!

