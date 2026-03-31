search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 19:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Καλιακμάνης vs Κωνσταντόπουλος: Η «πράσινη» μάχη της Αιτωλοακαρνανίας παίρνει άγρια τροπή

kaliakmanis konstantinopoulos

Πολεμικό μέτωπο θυμίζει το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αναμένεται να είναι υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Αιτωλοακαρνανία.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Γιώργος Καλιακμάνης έχουν επιδοθεί σε άγρια κόντρα μεταξύ τους και μάλιστα τα πράγματα οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο στο πρόσφατο συνέδριο.

Καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι ο Καλιακμάνης ήθελε να είναι υποψήφιος για την κεντρική επιτροπή, αλλά με παρέμβαση – λένε – του Κωνσταντόπουλου στο επιτελείο Ανδρουλάκη (είναι και οι δύο προεδρικοί), κόπηκε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να πέσουν κάτι «μοβόρικα», του τύπου «θα σε διαλύσω, θα τα πούμε στις εκλογές» και δόθηκε… ραντεβού στα εκλογικά αλώνια. Εκτός βέβαια αν τους κόψουν και τους δύο ο Λάμπρου με τον Σκανδαλίδη, που φτιάχνουν τα ψηφοδέλτια.

Βέβαια, στην Αιτωλοακαρνανία κυρίαρχη είναι η βουλευτής Χριστίνα Σταρακά. Που όσο βλέπει τις έριδες που εξελίσσονται μεταξύ των αντιπάλων της δεν έχει άγχος!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

vroxi athina 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

war-space
ΚΟΣΜΟΣ

tempi-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26_skoda_peaq_covered_drive_a54c6b13_03ec1a27
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

tel_aviv_new
ΚΟΣΜΟΣ

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

vroxi athina 7765- new
war-space
1 / 3