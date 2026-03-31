ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 21:12
31.03.2026 21:00

To νέο υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV διαθέτει προηγμένο full hybrid σύστημα κίνησης

31.03.2026 21:00
202603311016550WxcPH.neo-ivridiko-ford-kuga-25l-fhev-timi-katanalosi-kai-odighiki-empeiria-stin-ellada-3

To νέο υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV διαθέτει σύστημα κίνησης με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%. Έχει κατανάλωση μόλις 5,3 λτ/100χλμ και 900 χλμ αυτονομία.

Ο οδηγός δεν χρειάζεται να φορτίζει την μπαταρία. Για αυτό φροντίζει το ευφυές full hybrid σύστημα κίνησης μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση. Επίσης, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το μοντέλο εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson.

Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος. Τέλος, το σύστημα κίνησης ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας και συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες.

earth-end
202603311016550WxcPH.neo-ivridiko-ford-kuga-25l-fhev-timi-katanalosi-kai-odighiki-empeiria-stin-ellada-3
To νέο υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV διαθέτει προηγμένο full hybrid σύστημα κίνησης

bartholomaios 88- new
tilekpaideusi
dimosiografos apagogi
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
aithousa apostolakis tzakri
tel_aviv_new
iisous-nazaret-new
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 21:12
earth-end
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η αρχή του τέλους της Γης πλησιάζει – Η NASA αποκαλύπτει πότε θα καταστεί ακατοίκητη

202603311016550WxcPH.neo-ivridiko-ford-kuga-25l-fhev-timi-katanalosi-kai-odighiki-empeiria-stin-ellada-3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To νέο υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV διαθέτει προηγμένο full hybrid σύστημα κίνησης

bartholomaios 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατηγορεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι «μπαίνει στα χωράφια της» για τη Γεωργιανή Εκκλησία

