Τρόμος στον Πειραιά: Έριξε στο έδαφος 54χρονη και αποπειράθηκε να τη βιάσει – Αναγνωρίστηκε και συνελήφθη

Στιγμές τρόμου έζησε μία 54χρονη γυναίκα το πρωί της Δευτέρας (30/3) στον Πειραιά, καθώς όπως κατήγγειλε ένας 27χρονος της επιτέθηκε και επιχείρησε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί στην Ακτή Κονδύλη, ο 27χρονος της επιτέθηκε με σεξουαλικά κίνητρα, την πέταξε κάτω, τη θώπευσε και επιχείρησε να της βγάλει το εσώρουχο.

Η γυναίκα αντιστάθηκε στον δράστη και κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία.

Μετά την καταγγελία της στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Φαλήρου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν αναζητήσεις στην περιοχή και εντόπισαν τον 27χρονο, τον οποίο αναγνώρισε το θύμα της επίθεσης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και τον νόμο περί αλλοδαπών, καθώς δεν είχε χαρτιά νόμιμης παραμονής στη χώρα.

