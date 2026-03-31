31.03.2026 11:57

Διασώστης της ΕΜΑΚ βούτηξε στο φράγμα Θέρμης για να απεγκλωβίσει γλάρο

glaros

Μια «διαφορετική» επιτυχία έχει στο ενεργητικό του πλέον διασώστης της ΕΜΑΚ, που απεγκλώβισε παγιδευμένο γλάρο στο φράγμα Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο γλάρος είχε μπλεχτεί σε περίπου ένα μέτρο σπάγκο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να ξεφύγει.

Η επιχείρηση διασωστών και πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο έγινε υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς ο γλάρος βρισκόταν εγκλωβισμένος στο κέντρο της λίμνης, σε σημείο με αυξημένη επικινδυνότητα, γεγονός που κατέστησε τη διάσωσή του ιδιαίτερα απαιτητική.

Ο Στέλιος Γερονυμάκης, μέλος της ομάδας διάσωσης-επανένταξης άγριας ζωής, μίλησε το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, για το πώς έγινε η διάσωση.

«Ο γλάρος είχε την ατυχία να μπλεχτεί σε σπάγκο από χαρταετό. Βγάλαμε ένα μέτρο σπάγκο που ήταν τυλιγμένος γύρω του, στο κεφάλι, τα πόδια, τα φτερά, ενώ το πουλί είχε εγκλωβιστεί στο κέντρο της λίμνης και δεν υπήρχε διαφυγή. Είχε μια επικινδυνότητα το σημείο, γιατί είναι ένα τεχνητό φράγμα, δημιουργούνται διάφορες δίνες. Κάναμε έρευνα για να βρούμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχε και είπα θα κολυμπήσουμε, αλλά το απαγόρευσαν και είπαν ότι θα έρθει ειδικό τμήμα. Όταν βγάλαμε το γλάρο ήταν τελείως εξαντλημένος», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ πλέον ο γλάρος έχει αναρρώσει και ανακτήσει τις δυνάμεις του.

google_news_icon

data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
baby_bear
kazantzidi-new
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
aithousa apostolakis tzakri
war_middle_east_new
iisous-nazaret-new
data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
