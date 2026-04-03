search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.04.2026 09:32

Νεκρός 68χρονος εργάτης στην Αταλάντη, έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων

03.04.2026 09:32
skalosia_file
αρχείου

Νέο εργατικό δυστύχημα σε περιοχή του Δήμου Λοκρών, όπου ένας 68χρονος τεχνίτης από τη Λαμία σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας.

Ο 68χρονος άνδρας έπεσε από σκαλωσιά ύψους περίπου 6 μέτρων, με συνέπεια να υποστεί βαρύτατα τραύματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ο άτυχος εργάτης υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Διαβάστε επίσης:

Κιάτο: Εκτός κινδύνου η 40χρονη – Δούλευε ανασφάλιστη, «ήταν πολύ φοβισμένη», ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Νεκρός 38χρονος κοντά σε ρέμα στο Ζεφύρι

Κοζάνη: Μυστήριο με νεκρά πρόβατα που εντοπίστηκαν σε πλαγιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

EFI_AXTSIOGLOU_0206
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – «Είναι μια πράξη συνείδησης»

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

kalamata dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Το μαχαίρι στο χέρι της Βασιλικής, τα 5’ μέχρι να φτάσει η Αστυνομία - Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία της 39χρονης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:54
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

1 / 3