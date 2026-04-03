Νεκρός 68χρονος εργάτης στην Αταλάντη, έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων

Νέο εργατικό δυστύχημα σε περιοχή του Δήμου Λοκρών, όπου ένας 68χρονος τεχνίτης από τη Λαμία σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας.

Ο 68χρονος άνδρας έπεσε από σκαλωσιά ύψους περίπου 6 μέτρων, με συνέπεια να υποστεί βαρύτατα τραύματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ο άτυχος εργάτης υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

