ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:33
05.04.2026 22:49

Αθήνα: Ανήλικος λήστευε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού

05.04.2026 22:49
credit: Shutterstock

Επτά περιπτώσεις ληστειών με απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ένας 14χρονος.

Ο ανήλικος συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της Τρίτης (31/03) στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως διαπιστώθηκε, τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων αφαιρούσε χρήματα, έχοντας, μάλιστα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, εξιχνιάστηκαν επτά ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

