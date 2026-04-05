Αθήνα: Ανήλικος λήστευε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού

Επτά περιπτώσεις ληστειών με απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ένας 14χρονος.

Ο ανήλικος συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της Τρίτης (31/03) στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως διαπιστώθηκε, τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων αφαιρούσε χρήματα, έχοντας, μάλιστα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, εξιχνιάστηκαν επτά ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

