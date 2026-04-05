ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (0-0): Live η πρεμιέρα των play off

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των play off της Super League.

Ο «δικέφαλος» στη σκιά του σοβαρού προβλήματος υγείας του πατέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα, υποδέχεται τον ουσιαστικά χωρίς στόχους Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει να κερδίσει σήμερα για να μπει ότι μπορεί να ελπίζει σε μια καλύτερη θέση από την 4η, καθώς βρίσκεται στο -8.

Οι εντεκάδες:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ινγκασον, Ταμπόρδα, Γεντβάϊ, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τεττέη, Κυριακόπουλος.

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

Τέλος αγώνα. 0-0

Στην τελευταία φάση του αγωνα ο Ρενάτο Σάντσες χάνει ευκαιρία για το 0-1

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις

64′ Τεράστια χαμένη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα ο Ζαρουρί σημαδεύει διαγώνια και η μπάλα καταλήγει ελάχιστα άουτ

55′ Tεράστια φάση με Γεντβάι και Τεττέη, κερδίζει κόρνερ ο Παναθηναϊκός

46′ Γερεμέγεφ σε τετ α τετ και ο Λαφόν αποκρούει, τεράστια ευκαιρία με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου

Σέντρα στο β΄ημίχρονο

Ημίχρονο 0-0

33′ Καλό σουτ του Γεντβάι, κόντραρε η μπάλα και κόρνερ

32′ Κεφαλιά Ζαφείρη παράλληλη, πέρασε από όλους και χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Χωρίς φάση της προκοπής με εξαίρεση την κεφαλιά του Μπάμπα, μετά από 20 λεπτά αγώνα

8′ Κεφαλιά Μπάμπα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

Σέντρα στον αγώνα

