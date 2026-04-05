ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:17
05.04.2026 08:29

«Πεδίο Άρεως – Στις γειτονιές της Αθήνας».: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 11:00 στο Κέντρο λόγω αγώνα δρόμου

troxaia-new

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί ανακοίνωσε η Τροχαία για το κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του 9ου αγώνα δρόμου «Πεδίο Άρεως – Στις γειτονιές της Αθήνας».

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τα μέτρα περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε βασικούς δρόμους και σημεία γύρω από το Πεδίο Άρεως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν καθ’ όλο το μήκος των παρακάτω οδών, καθώς και στις κάθετες οδούς τους μέχρι την πρώτη παράλληλη:

  • Μαυρομματαίων
  • Ευελπίδων
  • Μουστοξύδη
  • Βαλτινών
  • Μπούσγου
  • Πριγκηποννήσων
  • Αγλαοφώντος
  • Μεγαλουπόλεως
  • Πλατεία Γκύζη
  • Γκύζη
  • Μομφεράτου
  • Π. Ιερεμίου
  • Λομβαρδού
  • Βαρβάκη
  • Ιδιαίτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνα καλyούνται:

  • να επιδείξουν αυξημένη προσοχή
  • να ακολουθούν την οδική σήμανση
  • να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας

Στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Καιρός για… σπίτι: Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Πειραιάς: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο

Καιρός: Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Μάρτιος του 2026 – Οι δύο εξαιρέσεις


google_news_icon

polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

nigeria ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Hormuz
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

tsipras_chatzinikolaou_0304_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
