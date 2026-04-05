«Πεδίο Άρεως – Στις γειτονιές της Αθήνας».: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 11:00 στο Κέντρο λόγω αγώνα δρόμου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί ανακοίνωσε η Τροχαία για το κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του 9ου αγώνα δρόμου «Πεδίο Άρεως – Στις γειτονιές της Αθήνας».

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τα μέτρα περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε βασικούς δρόμους και σημεία γύρω από το Πεδίο Άρεως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν καθ’ όλο το μήκος των παρακάτω οδών, καθώς και στις κάθετες οδούς τους μέχρι την πρώτη παράλληλη:

Μαυρομματαίων

Ευελπίδων

Μουστοξύδη

Βαλτινών

Μπούσγου

Πριγκηποννήσων

Αγλαοφώντος

Μεγαλουπόλεως

Πλατεία Γκύζη

Γκύζη

Μομφεράτου

Π. Ιερεμίου

Λομβαρδού

Βαρβάκη

Ιδιαίτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνα καλyούνται:

να επιδείξουν αυξημένη προσοχή

να ακολουθούν την οδική σήμανση

να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας

Στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός για… σπίτι: Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Πειραιάς: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο

Καιρός: Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Μάρτιος του 2026 – Οι δύο εξαιρέσεις





