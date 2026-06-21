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21.06.2026 15:43

Φαράγγι της Σαμαριάς: Ανοίγει αύριο και από τις δύο εισόδους

21.06.2026 15:43
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Κανονικά θα λειτουργεί από αύριο Δευτέρα το φαράγγι της Σαμαριάς με την πρόσβαση να γίνεται απρόσκοπτα και από τις δύο εισόδους του δρυμού. Μετά τη σεισμική δραστηριότητα του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατά μήκος του μονοπατιού και με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΠ αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του.

Αναλυτικότερα, στη σχετική ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ σημειώνονται τα εξής:

«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου κατά μήκος του μονοπατιού του Φαραγγιού της Σαμαριάς ,τη σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΠ και με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ που κυμαίνεται εντός των εγκεκριμένων ορίων από την Αντιπεριφέρεια Χανίων ,το Φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι ανοιχτό την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και από τις δύο εισόδους του».

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