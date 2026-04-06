Jesse Davis Quartert – “The alto sax Master back in town” / Παρασκευή 17 – Δευτέρα 20 Απριλίου στο Half Note Jazz Club

Ένας από τους κορυφαίους alto σαξοφωνίστες και προσωπικότητες της σύγχρονης τζαζ σκηνής είναι ο σαξοφωνίστας Jesse Davis, που μας επισκέπτεται μετά από καιρό, στην Ελλάδα. Ο βιρτουόζος τζαζμαν, στην πιο δημιουργική φάση της καριέρας του, έρχεται με το έξοχο κουαρτέτο του, στο Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου, για να μας χαρίσει λίγη από την μαγεία της πλέον των 40 ετών καριέρας του.

Μ’ ένα ξεχωριστό προσωπικό ήχο πλέον που είναι ταυτότητα – μία μίξη του Be-Bop και του Blues – που πολλοί αποκαλούν “Neo – bop”, οJesse Davis ενσωματώνει στο παίξιμό του, αφ’ ενός ολάκερη την τζαζ παράδοση, αφ’ ετέρου την επιρροή σ’ αυτό των μουσικών του προτύπων όπως ο Charlie Parker, o Sonny Stitt ή o Cannonball Adderley.

Ο Jesse Davis γεννημένος στη Νέα Ορλεάνη, που πολλοί αποκαλούν – κι όχι εντελώς άδικα – λίκνο της τζαζ, ξεκίνησε και γαλουχήθηκε στη μουσική κατ’ευθείαν από την παράδοση και παιδεία της οικογένειας του Ellis Marsalis που επίσης ανέδειξε και τους θρύλους Wynton & Branford Marsalis. Το πρώτο του σαξόφωνο του το δώρισε ο αδελφός του Roger που ήταν γνωστός ήδη παίζοντας tuba. Από μικρή ηλικία, τo σαφές και ξεχωριστό ταλέντο του Jesse Davis, ανάγκασε τον Ellis Marsalis να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το παιδί αυτό, στο New Orleans Center of the Creative Arts. Αργότερα, ο ίδιος αποφάσισε ότι οι μουσικές σπουδές ήταν το μόνο που ήθελε να κάνει και πήρε πλήρη υποτροφία για το North-Eastern Illinois University στο Chicago, για να διαπιστώσει σύντομα ότι η Νέα Υόρκη (σαν «Μέκκα» της τζαζ που ήταν), έπρεπε να είναι και ο τελικός του προορισμός. Ο καθηγητής και ιστορικός της τζαζ Ira Gitler είπε για αυτόν “ο Jesse ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος”.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει με την Big Band του Illinois Jacquet για μία εβδομάδα στο περίφημο Village Vanguard, για να συνεχίσει με την ορχήστρα του Jacquet σε Ευρωπαϊκή περιοδεία 8 εβδομάδων. Από πολύ νέος επίσης συνεργάστηκε με τα σχήματα του Jack McDuff, του Chico Hamilton, του Jay McShann του Cedar Walton, του Benny Golson, του Roy Hargrove και μία μεγάλη λίστα πολλών ακόμηθρύλων της μουσικής. Από το 1993 ο Jesse Davis και για μία διετία αποτέλεσε και μέλος του κουιντέτου του Clark Terry. Την ίδια περίοδο έκανε την πρώτη του περιοδεία στην Ευρώπη ως leader του δικού του κουαρτέτου αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές σε όλους του χώρους που έπαιξε. Από τότε πλέον καθιερώθηκε ως bandleader χωρίς αυτό να τον αποτρέπει από το να συνεχίσει να κάνει και εκλεκτές συνεργασίες όπως με τον Phil Woods, τον Charles McPherson ή τον Gary Bartz στο γκρουπ Sax Machine.

Το 1996 συνεργάστηκε με τον τρομπετίστα Nicholas Payton στο project “Gumbo Nouveau” με τον οποίον παρουσίασαν τα κλασικά κομμάτια της Νέας Ορλεάνης με την ματιά ενός μοντέρνου τζαζίστα. Ο Jesse Davis συμμετείχε κι έπαιξε στην ταινία του Robert Altman “Kansas City”. Δισκογραφικά ο σπουδαίος σαξοφωνίστας συνεργάστηκε αρχικά με την Concord κι έβγαλε μερικά πραγματικά διαμάντια με εμπορική επιτυχία όπως τα “Horn of Passion”, “Young at Art”, “From within”, “Second Nature”κ.α. Ηχογράφησε δίσκους έχοντας τον μεγάλο Ron Carter στο μπάσο, τον Mulgrew Miller στο πιάνο ή τον Peter Bernstein στην κιθάρα. Παράλληλα συνέχισε να συμμετέχει και σε ηχογραφήσεις θρύλων της μουσικής αυτής όπως ο “Bags” (Milt Jackson) ή ο Ray Brown. O Jesse Davis στις αρχές της δεκαετίας του 00’ έχει ήδη πλέον μετεξελιχθεί από ένα “young lion” της Νέας Ορλεάνης, σ’ έναν από τους σπουδαιότερους bopper σαξοφωνίστες,της μετά-Cannonball εποχής. Στο παίξιμό του και τον ξεχωριστό προσωπικό του ήχο, συνυπάρχει το blues με το bebop feeling σε βαθμό υπερθετικό. Το έντονο συναίσθημα και η απαράμιλλη τεχνική!

Ο Jesse Davis σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα alto σαξόφωνα και τα live του μένουν αξέχαστα. Με τους ξεχωριστούς μουσικούς του, από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου στη σκηνή του Half Note Jazz Club, ο Jesse Davis είναι βέβαιο ότι θα μας δώσει τις μοναδικές “Νeo-Βop” μουσικές στιγμές του, όπως μόνο αυτός ξέρει. Κι όπως λέει ο ίδιος «…. το μόνο που θέλω είναι να παίζω ωραία μουσική».

JESSE DAVIS – alto saxophone

THEO KOLLROSS – piano

MARTIN ZENKER – bass

ESTEVE PI VENTURA – drums

Info

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17- ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 25€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jesse-davis-quartet/?evId=888175