ΕΚΕ: Ανάγκη για Οργανωμένα Κέντρα Αποκατάστασης Καρδιοπαθειών και θρομβόλυση σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Η ανάγκη για οργανωμένα Κέντρα Αποκατάστασης Καρδιοπαθών και για θρομβόλυση, κυρίως στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές, αναδεικνύεται ως ένας κρίσιμος πυλώνας δημόσιας υγείας.

Για το λόγο αυτό η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (EKE) με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, συστήνει την άμεση εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, καθώς αποτελούν τον υπ’ αριθμόν 1 δολοφόνο αφού οδηγούν στο 50% των θανάτων όλων των αιτίων. Παράλληλα το οικονομικό βάρος, στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια ετησίως. Και αυτό επειδή οι ασθενείς που υφίστανται ένα μη θανατηφόρο καρδιαγγειακό συμβάν, αποσύρονται από την αγορά εργασίας για μακρύ χρονικό διάστημα ενώ απαιτείται σημαντική στήριξη τόσο από τα συστήματα υγείας όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον για να επανέλθουν στην πρότερη του συμβάντος ζωή τους εφόσον είναι εφικτό.

Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τούτουζας, σε πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση.

«Γι΄αυτό το λόγο άλλωστε απαιτείται ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης, με έμφαση όχι μόνο στην πρόληψη αλλά και την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση», όπως επεσήμανε ο καθηγητής.

Χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο μπορούν να σωθούν με Θρομβόλυση

Στην εκδήλωση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καθολικής εφαρμογής της θρομβόλυσης, ειδικά σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε αιμοδυναμικά κέντρα. Η ΕΚΕ επισημαίνει ότι η έγκαιρη θρομβόλυση μπορεί να σώσει ζωές και να μειώσει σημαντικά τις επιπλοκές.

Πρόκειται για μια επείγουσα ιατρική θεραπεία που χρησιμοποιεί ειδικά φάρμακα για τη διάλυση επικίνδυνων θρόμβων αίματος σε αρτηρίες ή φλέβες, αποκαθιστώντας τη ροή του αίματος. Εφαρμόζεται κυρίως σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, ιδανικά εντός λίγων ωρών από την εμφάνιση συμπτωμάτων, με ένεση (ενδοφλέβια) ή μέσω καθετήρα. Με αυτόν τον τρόπο άνθρωποι που είναι στα νησιά ή σε απομακρυσμένα ορεινά χωριά και δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε μεγάλα νοσοκομεία, μπορούν να ζήσουν ή να μην υποστούν εγκεφαλική αναπηρία ή βαριά καρδιαγγειακή βλάβη.

Επιπλέον ο κ. Τούτουζας ανέδειξε το σοβαρό έλλειμμα στη φάση της καρδιακής αποκατάστασης, καθώς πολλοί ασθενείς επιστρέφουν στην καθημερινότητα χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη.

Η ΕΚΕ ζητά τη δημιουργία οργανωμένων Κέντρων Αποκατάστασης Καρδιοπαθών, ώστε η θεραπεία να μην σταματά στην έξοδο από το νοσοκομείο.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης αποτέλεσε η ανάγκη για ένα νέο εθνικό σχέδιο καρδιαγγειακής υγείας, με επιπλέον χρηματοδότηση από την Πολιτεία σε συνεργασία με φορείς από την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ τόνισε:

τη σημασία της πρόληψης,

της συνέχισης του προσυμπτωματικού ελέγχου και

της εκπαίδευσης των πολιτών από νεαρή ηλικία.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο επιτυχημένο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», προτείνοντας να συμμετέχουν και ιδιώτες καρδιολόγοι και κλινικές του ΕΣΥ για μέγιστη κάλυψη του πληθυσμού.

Τι ζητάει η ΕΚΕ

Η ΕΚΕ ζητά ενίσχυση της εκπαίδευσης ειδικών και ειδικευομένων στις κρίσιμες υπο-ειδικότητες της Καρδιολογίας, μέσα από περισσότερα Πανελλήνια και Περιφερειακά Συνέδρια. Η συνεχής επιμόρφωση θεωρείται απαραίτητη για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Ο κ. Τούτουζας τόνισε ότι ο σημερινός καρδιολόγος δεν περιορίζεται στην κλινική πράξη.

Οφείλει να συμβάλλει:

στην εκπαίδευση των ασθενών

στη διεπιστημονική συνεργασία

στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας

Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων αποτελεί συλλογική πρόκληση που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και σταθερή πολιτική βούληση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο γραμματέας της ΕΚΕ Αθανάσιος Τρίκας, τα μέλη του Δ.Σ. Ηλίας Καραμπίνος και Νίκος Πατσουράκος, ο εκπρόσωπος των Ειδικευομένων κ. Γιάννης Καχριμανίδης, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου, ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ Θέμης Μπερεδήμας και η ευρωβουλευτής Μαρία Ζαχαρία.

