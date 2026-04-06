ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:27
06.04.2026 12:46

Η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας

  • Μία από τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως στο 5G+, σύμφωνα με έκθεση της Ookla
  • Άνοδος 23 θέσεων για την χώρα στο Fixed Broadband, σύμφωνα με το Speedtest Global Index της Ookla

Όλο και υψηλότερα ανεβαίνει η Ελλάδα στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας, κυρίως χάρη στις επενδύσεις της COSMOTE TELEKOM σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Ookla στην έκθεση A Global Reality Check on 5G SA and 5G Advanced in 2026, η Ελλάδα κατέγραψε διάμεση ταχύτητα download 489 Mbps σε 5G+ δίκτυα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την τεχνολογική πρωτοπορία της COSMOTE TELEKOM, η οποία διαθέτει το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο 5G+ στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη που έχει ήδη φτάσει το 78%.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα βελτιώνει αισθητά και τη θέση της στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις. Ειδικότερα, στο Speedtest Global Index της Ookla, η χώρα ανέβηκε 23 θέσεις στο Fixed Broadband, από την 95η θέση τον Ιανουάριο του 2025 στην 72η θέση τον Ιανουάριο του 2026. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη συνεχή ανάπτυξη του COSMOTE Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στη χώρα, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Γιώργος Τσώνης, Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ, υπογράμμισε σχετικά: «Οι μελέτες και οι εκθέσεις έγκριτων φορέων αποτυπώνουν τη δυναμική και την αξία που δημιουργούν οι επενδύσεις μας σε υποδομές νέας γενιάς σταθερής και κινητής, όχι μόνο για την COSMOTE TELEKOM, αλλά και για τη χώρα μας. Άλλωστε αυτό είναι το όραμά μας: να εξελιχθούμε σε κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ψηφιακή αναβάθμιση της Ελλάδας. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση».

Με επενδύσεις ύψους €600 εκατ. ετησίως κυρίως για δίκτυα νέας γενιάς, προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να κατακτά ολοένα υψηλότερη θέση στον διεθνή ψηφιακό χάρτη. Στη σταθερή, η εταιρεία θα φέρει την οπτική ίνα σε 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, καλύπτοντας πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. Αντίστοιχα στην κινητή, η COSMOTE TELEKOM διαθέτει το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πάνω από 99% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη και το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο 5G+ στην Ελλάδα με πληθυσμιακή κάλυψη που έχει ήδη φτάσει το 78%.

