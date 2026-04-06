OPEN CALL – Calderone In Situ, Site-Specific Theatre Festival | 25–31 Μαΐου στο Calderone Art Space

Το Calderone Art Space προσκαλεί καλλιτέχνες και ομάδες παραστατικών τεχνών να δημιουργήσουν έργα σχεδιασμένα ειδικά για τον χώρο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Calderone In Situ, που θα πραγματοποιηθεί 25–31 Μαΐου 2026.
Αναζητούμε παραστάσεις που δεν τοποθετούνται απλώς σε έναν χώρο, αλλά προκύπτουν από αυτόν.
Έργα που συνομιλούν με την αρχιτεκτονική, τις μεταβάσεις, το φως, τον ήχο, τη λειτουργία και την ατμόσφαιρα του Calderone.
Το site-specific δεν είναι κατηγορία. Είναι η αφετηρία.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Επαγγελματίες και νέοι δημιουργοί είναι εξίσου ευπρόσδεκτοι.
Προδιαγραφές έργου
Το κοινό θα μετακινείται μέσα στο Calderone κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη ροή θεατών και την εγγύτητα.
Υποβολή πρότασης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν:
Αποστολή στο: [email protected]
Θέμα email: In Situ Submission – Όνομα Ομάδας
Προθεσμίες
Λήξη Υποβολών: 26 Απριλίου 2026
Ανακοίνωση Επιλεγμένων Ομάδων: 2 Μαΐου 2026
Οι επιλεγμένες ομάδες θα πραγματοποιήσουν site visit στον χώρο και θα προγραμματιστούν τεχνικές πρόβες πριν την έναρξη του φεστιβάλ.
Οικονομικοί Όροι
Οι συμμετέχοντες θα αμειφθούν με ποσοστό επί των εισιτηρίων.
Οι αναλυτικοί όροι συνεργασίας θα κοινοποιηθούν στις επιλεγμένες ομάδες.
Αναμένουμε τις προτάσεις σας.https://www.calderone.gr/open-call-calderone-in-situ/
