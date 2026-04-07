Αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει από τις 18 Ιουνίου – Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφωθούν

Νέα απόφαση που αλλάζει το περιεχόμενου του φαρμακείου που πρέπει να υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σύμφωνα με την απόφαση που τίθεται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου, το φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 16 αντικείμενα.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική με συγκεκριμένες διαστάσεις, λευκοπλάστης, τραυμοπλαστ, επιδέσμους, επιθέμα εγκαυμάτων και πληγών, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Στην απόφαση ορίζεται ότι «το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη,ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ’ αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό» καθώς και ότι «το περιεχόμενο του κιβωτίου πρώτων βοηθειών πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την κατανάλωσή του.

Το φαρμακευτικό υλικό του κιβωτίου πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών».

Όσον αφορά το πρόστιμο, αυτό είναι βάσει των διατάξεων της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), δηλαδή 30 ευρώ.

