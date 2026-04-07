search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:51
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 13:29

Η United Group ολοκλήρωσε νέο χερσαίο καλώδιο που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας το περιφερειακό της δίκτυο οπτικών ινών

Η United Group, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την ολοκλήρωση ενός νέου χερσαίου καλωδίου στην Ελλάδα, το οποίο συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Το καλώδιο, το οποίο κατασκευάστηκε από τη United Fiber, θυγατρική της United Group, ενισχύει το περιφερειακό δίκτυο οπτικών ινών του Ομίλου και βελτιώνει τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με μήκος 600 χλμ. και συνδέοντας οκτώ βασικές ελληνικές πόλεις – Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λαμία, Λάρισα, Λιβαδειά, Κατερίνη και Θήβα – το καλώδιο συνδέει πλέον την Ελλάδα με τα κύρια σημεία παρουσίας της United Group στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από εκεί, το δίκτυο διέρχεται μέσω Σόφιας και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου βαλκανικού κορμού που εκτείνεται έως τη Δυτική Ευρώπη, παρέχοντας γρήγορη, αξιόπιστη και υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Πέραν της Ευρώπης, η υποδομή ενισχύει επίσης τις διασυνδέσεις με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα υποθαλάσσια καλώδια προς την Ιταλία και την Κρήτη. Το χερσαίο αυτό καλώδιο αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρύτερης περιφερειακής στρατηγικής της United Group, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων υποθαλάσσιων διασυνδέσεων στο Αιγαίο, που θα συνδέουν την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή τα επόμενα χρόνια.

Ο Paolo Ficini, CEO της UGI, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση αυτής της νέας διαδρομής, η United Group αποδεικνύει τη δέσμευσή της να είναι ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο αυτό όχι μόνο ενισχύει την περιφερειακή συνδεσιμότητα, υποστηρίζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις χώρες από όπου διέρχεται, αλλά δίνει επίσης στην UGI τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως εμπορικά αυτό το νέο περιουσιακό στοιχείο. Παράλληλα, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν τα νέα data centers και τις επικείμενες αναπτύξεις υποθαλάσσιων καλωδίων στην περιοχή.»

Οι υπηρεσίες χονδρικής για το καλώδιο διαχειρίζονται από την UGI Wholesale, την εξειδικευμένη επιχειρηματική μονάδα της United Group, η οποία παρέχει υπηρεσίες δεδομένων, φωνής, κινητής τηλεφωνίας και περιαγωγής σε μεγάλους παρόχους και τεχνολογικούς συνεργάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3