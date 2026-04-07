ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:23
Tο Ποντίκι Web

07.04.2026 16:50

Παραμυθιά: Παρουσιάστηκε η Υποτροφία Bulgari – Πλήρης κάλυψη σπουδών για έναν μαθητή

07.04.2026 16:50
Στην Παραμυθιά βρέθηκε η Αναστασία Κόνιαλη, Υπεύθυνη του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποτροφιών του John Cabot University, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης της Υποτροφίας Bulgari σε μαθητές και γονείς του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς.

Η Υποτροφία Bulgari, αφορά την πλήρη κάλυψη προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης, η οποία θα απονεμηθεί σε έναν μαθητή ή μια μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Η πρωτοβουλία υλοποιείται χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά του Νικόλα Βούλγαρη και του Ιδρύματος Nicola Bulgari και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το John Cabot University.

Ο Νικόλας Βούλγαρης, γιος του Τζόρτζιο και εγγονός του Σωτήρη Βούλγαρη, είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Nicola Bulgari και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Bulgari από το 1984. Η φιλανθρωπική του δράση έχει διεθνή εμβέλεια και εκτείνεται σε δεκαετίες υποστήριξης των τεχνών, των πολιτιστικών θεσμών και της εκπαίδευσης. Μέσα από τη διαρκή προσφορά του, ο Νικόλας Βούλγαρης στηρίζει ταλαντούχους νέους στον χώρο της τέχνης και σε άλλους τομείς, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χώρο. Η Υποτροφία Bulgari αποτελεί ζωντανή απόδειξη της πίστης του Νικόλα Βούλγαρη στη δύναμη των ευκαιριών και στην αξία της εκπαίδευσης. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε έναν μαθητή ή, μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς να γράψει τη δική του ιστορία με φόντο τη Ρώμη και να σπουδάσει σε ένα διεθνές πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω υποτροφία δημιουργεί έναν ακόμη συμβολικό και ουσιαστικό δεσμό ανάμεσα στην Παραμυθιά και τη Ρώμη και αποτελεί τη συνέχεια της μακράς παράδοσης της οικογένειας Βούλγαρη να στηρίζει τον τόπο καταγωγής της. Η Υποτροφία Bulgari αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλού εξέλιξης και επένδυσης στο μέλλον, ενώ ενισχύει τις ευκαιρίες για έναν νέο της περιοχής, για ακαδημαϊκή εξέλιξη και διεθνή σταδιοδρομία, στο πρότυπο της επιτυχημένης πορείας του Σωτήρη Βούλγαρη.

Το John Cabot University, με έδρα τη Ρώμη, είναι ιδιωτικό αμερικανικό πανεπιστήμιο τετραετούς φοίτησης, διαπιστευμένο από την Middle States Commission on Higher Education με διεθνή προσανατολισμό. Προσφέρει προγράμματα σπουδών σε τομείς όπως οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, οι επιχειρηματικές και διεθνείς σπουδές, τα οικονομικά και η επικοινωνία, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκεται στην περιοχή Trastevere και προσφέρει διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες εγκαταστάσεις και πολυπολιτισμικό διδακτικό προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω ιστότοπους:

John Cabot University – An American university in the heart of Rome

Donor-Funded Scholarships – John Cabot University -Rome

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:22
kardashian odom 77- new
LIFESTYLE

Λαμάρ Όντομ για τη συμβολή της Κλόε Καρντάσιαν όταν νοσηλεύτηκε από υπερβολική δόση: «Ο Θεός με βοήθησε περισσότερο»

ADONIS_GEORGIADIS_2602
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ανοησίες» οι δικογραφίες για τους βουλευτές της ΝΔ, το «ρουσφέτι» είναι «πολιτική διαμεσολάβηση»

iran-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κόβει συνομιλίες και προειδοποιεί με «σκοτάδι», μετά τις απειλές Τραμπ με ορολογία γενοκτονίας – Σφυροκόπημα σε γέφυρες, σιδηροδρόμους – Live

1 / 3