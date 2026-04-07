search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 18:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 16:39

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: «Τι θα διερευνήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την ορθότητα της απόφασης; Κίνδυνος παραγραφής»

Τη διαβίβαση της μέρους της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω Predator, ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στον Άρειο Πάγο σχολιάζει δηκτικά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Από τις 20 Μαρτίου 2026 που καθαρογράφηκε η απόφαση για τις υποκλοπές κάθε μέρα παραγράφονται και κάποιες από τις εγκληματικές πράξεις των συνεργών του Ταλ Ντίλιαν και των λοιπών καταδικασθέντων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η αξιωματική αντιπολίτευση επισημαίνει ότι «ως γνωστόν, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, πέρα από τις βαρύτατες ποινές που επέβαλε στους καταδικασθέντες, παρήγγειλε την επέκταση των ίδιων κατηγοριών και σε εννέα (9) πρόσωπα-συνεργούς τους, για τους οποίους προέκυψε κατά την πολύμηνη διαδικασία ότι συμμετείχαν στις ίδιες ακριβώς αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος κρεοπώλης, αλλά και αλλοδαποί υπήκοοι υπάλληλοι της Interllexa. Οι πράξεις αυτές φέρονται τελεσθείσες κατά το έτος 2021, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν λάβει χώρα με την αποστολή των μολυσμένων μηνυμάτων κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του ίδιου έτους». «Παραδόξως», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, «και αντί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση και προσδιορισμό δικασίμου ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων απέστειλε σήμερα τη δικογραφία στον αναρμόδιο προς άσκηση δίωξης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να διερευνήσει άραγε τι; Την ορθότητα της δικαστικής απόφασης;».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «μέχρι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει να επιστρέψει την δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση διώξεων, κάθε μέρα θα παραγράφονται και ορισμένες πράξεις, με κίνδυνο τελικά να παραγραφούν όλες και να γλιτώσουν από τις δρακόντειες ποινές οι συμμέτοχοι, δηλαδή οι πλέον αδύναμοι κρίκοι που υπάρχει κίνδυνος να μιλήσουν…». «Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος: Να δικαιωθεί και ο δημόσιος εκβιασμός του Ταλ Ντίλιαν προς τον πρωθυπουργό», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3