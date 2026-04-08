Χειροπέδες σε 40χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» – Εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, 7/4, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α. κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 40χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Αυστρίας για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών.

Επιπλέον, σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτης χώρας κατά συρροή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

