Χανιά: Χειροπέδες σε 37χρονο καθηγητή μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Χειροπέδες σε 37χρονο καθηγητή που παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά της Κρήτης, καθώς φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ένα κορίτσι 14 ετών.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η ανήλικη αποκάλυψε στους γονείς της τι είχε συμβεί, και στη συνέχεια προχώρησε μαζί τους σε καταγγελία σε βάρος του 37χρονου, με τις αστυνομικές Αρχές των Χανίων να τον εντοπίζουν άμεσα και να τον συλλαμβάνουν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του ΑΠΘ – Στη ΜΕΘ ο 19χρονος

Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτα αντικείμενα

Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση ηλικιωμένης από νταλίκα











