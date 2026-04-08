ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 19:55
08.04.2026 19:03

Χανιά: Χειροπέδες σε 37χρονο καθηγητή μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

08.04.2026 19:03
Χειροπέδες σε 37χρονο καθηγητή που παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά της Κρήτης, καθώς φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ένα κορίτσι 14 ετών.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, η ανήλικη αποκάλυψε στους γονείς της τι είχε συμβεί, και στη συνέχεια προχώρησε μαζί τους σε καταγγελία σε βάρος του 37χρονου, με τις αστυνομικές Αρχές των Χανίων να τον εντοπίζουν άμεσα και να τον συλλαμβάνουν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 19:51
aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη από την Ένωση Εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: H αμφισβήτηση χωρίς τεκμήρια υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

aerodromio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 40χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» – Εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση μεταναστών

konstantopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή για ποινική και πειθαρχική δίωξη κατά του προέδρου της ΕνΔΕ προανήγγειλε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος

