Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Επένδυση 11 εκατ. ευρώ στον Πόρο για καθαρή ενέργεια και ηλεκτροκίνηση

Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη Masdar στον ρόλο του φορέα υλοποίησης, προχωρά στην δωρεά ύψους 11 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Πόρου, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «GR-ECO Islands».

Η πρωτοβουλία αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πράσινων παρεμβάσεων, που συνδυάζει παραγωγή καθαρής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση στη δημοτική και διασυνδετική συγκοινωνία και αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων του νησιού. Οι παρεμβάσεις αυτές στηρίζουν τη σταδιακή μετάβαση του Πόρου σε μοντέλο κλιματικής ουδετερότητας και βελτιώνουν ουσιαστικά τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή υλοποίηση των παρεμβάσεων αναλαμβάνει η Τέρνα Ενεργειακή, που λειτουργεί ως αναπτυξιακός κόμβος του Ομίλου Masdar στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια του Πόρου, να περιορίσει τις εκπομπές από τις τοπικές μετακινήσεις και να αναβαθμίσει βασικές δημοτικές υπηρεσίες, με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη λειτουργικότητα του νησιού.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την προώθηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης κι αναδεικνύει τη σημασία έργων που επιταχύνουν την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και δημιουργούν μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο κ. Γιώργος Κουτουζής, Δήμαρχος Πόρου, σημείωσε: «Η ένταξη του Πόρου στο πρόγραμμα “GR-ECO Islands” σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας για το νησί μας. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας, καθώς και την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη σημαντική δωρεά προς τον Δήμο Πόρου. Ευχαριστούμε επίσης τη Masdar για τον ρόλο της στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Με τη συνεργασία της Τέρνα Ενεργειακή, που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, ο Πόρος αποκτά τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει με πιο καθαρούς όρους, να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτάρκεια και να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά την ταυτότητα του τόπου μας και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αναπτύσσεται στο μέλλον.»

Ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, Διευθύνων Σύμβουλος της Τέρνα Ενεργειακή, σχολίασε σχετικά: «Η Τέρνα Ενεργειακή ανέλαβε τον σχεδιασμό του προγράμματος και είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε μια πρωτοβουλία που αλλάζει ουσιαστικά το αποτύπωμα ενός νησιού. Το στοίχημα για εμάς ήταν να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη λύση που να συνδέει την ενέργεια, τις μετακινήσεις και τις ανάγκες του Δήμου σε ένα ενιαίο, λειτουργικό σχέδιο, μειώνοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του νησιού.

Η εμπειρία μας στη διαχείριση σύνθετων ενεργειακών έργων, όπως η αυτονομία της 115 Πτέρυγας Μάχης στα Χανιά και το μοναδικό πράσινο νησί τον Άγιο Ευστράτιο, μάς επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση θα προχωρήσει με τεχνική επάρκεια, θεσμική συνέπεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να αποτελέσει ένα λειτουργικό παράδειγμα εφαρμογής της πράσινης ανάπτυξης σε νησιωτικό περιβάλλον.»

