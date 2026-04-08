Νέο δίκτυο οπτικών ινών 600 χλμ της United Group ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδα και Βαλκάνια

Ένα σημαντικό έργο υποδομής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα, καθώς η United Group ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου χερσαίου δικτύου οπτικών ινών που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως κόμβου δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το νέο καλώδιο, συνολικού μήκους 600 χιλιομέτρων, υλοποιήθηκε από τη θυγατρική United Fiber και αποτελεί βασικό τμήμα της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στην περιοχή. Η υποδομή διατρέχει οκτώ μεγάλες πόλεις της χώρας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη, Λιβαδειά και Θήβα – δημιουργώντας έναν ισχυρό άξονα μεταφοράς δεδομένων υψηλής χωρητικότητας.

Η νέα αυτή διασύνδεση δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο που εκτείνεται μέσω Σόφιας και συνδέεται με βασικά σημεία παρουσίας της εταιρείας στα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ταχύτητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών για επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το έργο συμβάλλει στην αναβάθμιση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας, καθώς συμπληρώνει υφιστάμενες υποθαλάσσιες υποδομές που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία και την Κρήτη, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκταση προς την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξετάζει και νέες υποθαλάσσιες επενδύσεις στο Αιγαίο, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου που θα καλύπτει κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η επένδυση αυτή ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων, η οποία ενισχύεται από την ανάπτυξη data centers και τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως σημείωσε ο CEO της UGI, Paolo Ficini, το νέο δίκτυο ενισχύει την περιφερειακή συνδεσιμότητα και δημιουργεί νέες προοπτικές για επενδύσεις και εμπορική αξιοποίηση των υποδομών.

Η εμπορική διαχείριση του έργου πραγματοποιείται μέσω της UGI Wholesale, της εξειδικευμένης μονάδας του Ομίλου που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες χονδρικής. Μέσω αυτής, παρέχονται λύσεις δεδομένων, φωνής, κινητής και περιαγωγής σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τεχνολογικούς συνεργάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η United Group ενισχύει τη θέση της στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, επιδιώκοντας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, διασυνδεδεμένου ψηφιακού περιβάλλοντος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

