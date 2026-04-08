Συνέντευξη Μητσοτάκη στο CNN: Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» στο Ορμούζ – Αντιπαραγωγικές οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Συνέντευξη στο CNN παραχώρησε τη Μ. Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στο Ισραήλ πως οι επιθέσεις στον Λίβανο είναι «αντιπαραγωγικές».

«Η Ελλάδα υπέγραψε μια κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών καλωσορίζοντας την εκεχειρία και ελπίζουμε. Έχουμε λόγους να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι, αλλά ανησυχώ για ό,τι συμβαίνει στον Λίβανο» τόνισε σε συνέντευξή του στην Κριστιάν Αμανπούρ.

"It's very clear to me… that the Israeli offensive [on Lebanon] right now is completely counterproductive… the only thing that Israel is achieving is giving Hezbollah, which has already been significantly weakened, a new lease of life." Greek PM @kmitsotakis tells me "we have… pic.twitter.com/TGl2HSmE26 — Christiane Amanpour (@amanpour) April 8, 2026

«Οι Ισραηλινές επιθετικές κινήσεις είναι αντιπαραγωγικές και αν θέλουμε να μιλήσουμε για εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία. Πρέπει να δώσουμε χώρο στην κυβέρνηση του Λίβανου και οι επιθέσεις το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν χώρο στην Χεζμπολάχ» είπε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας: «Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και μια αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Λίβανου. Δεν είναι στο συμφέρον του Ισραήλ αυτό και πρέπει να έχουμε μια εκεχειρία που καλύπτει όλη την περιοχή».

Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν

Ως προς τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε: «Είμαστε από τους μεγαλύτερους παίκτες σε όρους στόλου. Είναι κρίσιμο θέμα για τα Στενά του Ορμούζ που ήταν πάντα ελεύθερα για τη ναυσιπλοΐα και πρέπει να παραμείνουν έτσι στο μέλλον. Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν. Μπορεί να χρειαστεί μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέλος διέλευσης για τα στενά».

Η Ελλάδα θα ηγηθεί της πρωτοβουλίες επαναπροσδιορισμού του ΝΑΤΟ

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «υποστηρικτής των διατλαντικών σχέσεων, αλλά τώρα έχουμε σημαντικές προκλήσεις» εξηγώντας ότι «ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών του Αμερικάνου προέδρου η Ευρώπη έχει ανασυνταχθεί ως προς την αμυντική προετοιμασία. Ξοδεύουμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ενισχύουμε την αμυντική μας προετοιμασία».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ΝΑΤΟ που να είναι προς όφελος της Συμμαχίας. Η Ελλάδα θα ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας, μαζί με άλλες χώρες».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι «ξεκινήσαμε προκαταρκτικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Μακρόν, καθώς η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με πυρηνική αποτροπή εντός ΕΕ». Υπογράμμισε ότι «κάθε συζήτηση για να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό βραχίονα της άμυνας πρέπει να καλωσοριστεί της ευρωπαϊκής άμυνας. «Αυτό δεν θα γίνει εις βάρος του ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που εξαρτάται υπέρμετρα από τις ΗΠΑ. Πρέπει να αναλάβουμε το βάρος που μας αναλογεί, να αυξήσουμε τις δαπάνες και να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως πιστεύει βαθιά στην μακροζωία της διατλαντικής συμμαχίας. Σημείωσε πως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Αμερικανού Προέδρου ήταν η Ευρώπη να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα, πλέον να δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ με δυναμική να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας.

«Πρέπει να πετύχουμε μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ προς όφελος της συμμαχίας», πρόσθεσε ενώ μετά από ερώτηση για την πυρηνική προστασία της Ευρώπης είπε πως πράγματι έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με βάση προτάσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Σημείωσε ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής ενώ έγινε συζήτηση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας, όχι σε βάρος του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά έως 15 ετών. Υπενθύμισε ότι πρώτο φορά έθεσε το θέμα πριν από 18 μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως υπάρχει σχέση στην αυξημένη χρήση με την ψυχική υγεία και τη δυνατότητα των παιδιών να συγκεντρώνονται και πως το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών ήταν για να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.

«Αναλάβαμε δράση», τόνισε ενώ είπε πως έστειλε και επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα κάθε χώρα από μόνη της», υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή πολιτική και να συνεργαστούν.

