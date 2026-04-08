Τραγωδία στη Λάρισα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη

Νεκρές, μέσα σε διαμέρισμα στη Λάρισα, βρέθηκαν δύο αδελφές το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το larissanet, λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – τις δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση διερευνά το ΑΤ Λάρισας.

