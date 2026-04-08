Τραγωδία στη Λάρισα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη

Νεκρές, μέσα σε διαμέρισμα στη Λάρισα, βρέθηκαν δύο αδελφές το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το larissanet, λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – τις δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Προανάκριση διερευνά το ΑΤ Λάρισας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
