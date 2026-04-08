«Βουτιά» στη τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατά 20% στο άνοιγμα των χρηματιστηρίων

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχώρησε κατά περίπου 20% στο άνοιγμα των χρηματιστηρίων.

Μετά την υποχώρηση και της τιμής του πετρελαίου, που ήρθε από την ανακοίνωση 15ημερης εκεχειρίας μεταξύ Ιραν, ΗΠΑ και Ισραήλ, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε πτώση κατά 19,24% στα 43 ευρώ, αφού είχε υποχωρήσει για λίγο πάνω από 20% στα 42,5 ευρώ.

Ανάλογη «βουτιά» έχει κάνει και το πετρέλαιο, με το Brent να έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Συγκεκριμένα, στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, έχει πέσε στα 94,6 ευρώ, πτώση κατά 14,5%.

