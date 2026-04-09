Άνοδος πωλήσεων για JUMBO στο πρώτο τρίμηνο με ενίσχυση σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 για τον JUMBO, καθώς ο όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 7,3% στο πρώτο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο οι συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι μετά την περίοδο του Πάσχα θα υπάρξει σταδιακή εξισορρόπηση του ρυθμού ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας, ο όμιλος προχώρησε στην απόκτηση μισθωμένου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Military στο Βουκουρέστι, σηματοδοτώντας την πρώτη αντίστοιχη κίνηση για το 2026. Παράλληλα, ενισχύεται η διεθνής παρουσία του brand, καθώς ο συνεργάτης του ομίλου στο Ισραήλ, Fox Group, εγκαινίασε το έκτο κατάστημα JUMBO στη χώρα.

Ωστόσο, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, με τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά και να δημιουργεί πιέσεις, ιδιαίτερα σε αγορές όπως η Κύπρος. Την ίδια στιγμή, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας και το γενικότερο κλίμα της αγοράς.

Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη δυναμική, με αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 18% τον Μάρτιο και 11% στο σύνολο του πρώτου τριμήνου. Στην Κύπρο, η άνοδος ήταν πιο συγκρατημένη, της τάξης του 4% τόσο σε μηνιαία όσο και σε τριμηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στη Βουλγαρία, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 12% τον Μάρτιο και 11% στο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη του δικτύου στη συγκεκριμένη αγορά.

Αντίθετα, στη Ρουμανία καταγράφηκε υποχώρηση, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά περίπου 5% τον Μάρτιο και 4% στο σύνολο του τριμήνου, αντανακλώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά.

Συνολικά, η πορεία του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο αποτυπώνει μια ισορροπημένη εικόνα, με ισχυρές επιδόσεις σε βασικές αγορές να αντισταθμίζουν τις πιέσεις σε άλλες. Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 αναμένεται να ανακοινωθούν στις 28 Απριλίου, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με επενδυτές στις 29 Απριλίου.

Η μέχρι στιγμής εξέλιξη των πωλήσεων επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του ομίλου, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αυξημένες διεθνείς προκλήσεις.

Η CrediaBank χτύπησε το καμπανάκι της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου

Profile: Ενσωματώνει την Contemi Solutions ενισχύοντας παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και επενδυτικές τεχνολογικές λύσεις