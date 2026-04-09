ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:09
09.04.2026 10:29

Μετά το Πάσχα θα φανεί στα πρατήρια η μείωση καυσίμων από την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή (video)

Με τιμές… χρυσού (εκεί που είναι εδώ και μέρες τα καύσιμα, λόγω της πολεμικής σύρραξης, πριν την εύθραυστη εκεχειρία) θα πάνε και θα γυρίσουν οι εκδρομείς τις μέρες του Πάσχα.

Οι όποιες μειώσεις – 10 λεπτά στη βενζίνη και ίσως παραπάνω στο πετρέλαιο – μετά την προσωρινή παύση στο μέτωπο με το Ιράν, θα φανούν στα πρατήρια την Τρίτη ή την Τετάρτη του Πάσχα, λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.

«Αν πράγματι διατηρηθεί η εκεχειρία, τη μείωση αυτή θα τη δούμε μετά το Πάσχα και στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων, γιατί όλες αυτές οι τιμές έρχονται περίπου 4 με 5 ημέρες μετά» ανεφερε συγκεκριμένα μιλώντας στο Action 24.

«Αν πράγματι συνεχιστεί η εκεχειρία, θα πάρουμε ανάσα. Το ζητούμενο είναι να πάρουμε ανάσα στο πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι το κόστος παραγωγής, κόστος ενέργειας, κόστος μεταφοράς των προϊόντων και αυτό είναι εκείνο το οποίο επιβαρύνει όλα τα καταναλωτικά αγαθά».

Ειδικά για τη νησιωτική Ελλάδα ο κ. Ασμάτολγου αναφέρει ότι «έχει εφοδιαστεί και θα ξαναπάρει πετρέλαιο σε 10 ημέρες.. Εαν συνεχιστεί η εκεχειρία μετά απο 10 έως 15 ημέρες θα δουν την μειωση στις τιμές των καυσίμων και οι κάτοικοι των νησιών».

Οσο για την Αθήνα τα βενζινάδικα θα εφοδιαστοιυν ξανπά Τριτη, Τετάρτη μετά το Πάσχα με τις νέες τιμές. Οσο για τις μειώσεις τις υπολογίζει περίπου στα 10 λεπτά το λίτρο.

