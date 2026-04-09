ΑΑΔΕ: Διαδικασία πώλησης ακινήτου με κατάσχεση και ρύθμιση οφειλών με νέο πλαίσιο βήμα βήμα

Σε εφαρμογή βρίσκεται το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ που επιτρέπει την άρση κατασχέσεων σε ακίνητα οφειλετών και τη μεταβίβασή τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που δίνει πρακτική διέξοδο σε όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν λόγω δεσμεύσεων από την εφορία.

Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση του οφειλέτη προς τη Φορολογική Διοίκηση. Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης, θα πρέπει κατά τον χρόνο της μεταβίβασης να πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Χωρίς αυτό το στοιχείο, η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει.

Ένα από τα βασικά κριτήρια αφορά το τίμημα της πώλησης. Το ποσό που συμφωνείται δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί όταν επιβλήθηκε η κατάσχεση. Αν η εμπορική αξία είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική, τότε λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία.

Σε περιπτώσεις όπου η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια, απαιτείται νέα εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Αυτό γίνεται για να αποτυπωθεί η σημερινή πραγματική αξία και να αποφευχθούν αποκλίσεις.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έχει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος αναλαμβάνει να παρακρατήσει μέρος του τιμήματος της μεταβίβασης και να το αποδώσει απευθείας στο Δημόσιο. Το ποσό αυτό αφορά την εξόφληση μέρους της οφειλής.

Το ποσοστό της παρακράτησης δεν είναι σταθερό, αλλά καθορίζεται με βάση δύο βασικά κριτήρια: τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και τη δυνατότητα είσπραξης της υπόλοιπης οφειλής. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 25% της οφειλής που σχετίζεται με την κατάσχεση.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί είναι μεγαλύτερο από το τίμημα της πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, το σύνολο του τιμήματος αποδίδεται στο Δημόσιο και η κατάσχεση αίρεται για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Σημαντικό είναι επίσης ότι για να προχωρήσει η άρση της κατάσχεσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα βάρη στο ακίνητο, όπως απαιτήσεις τρίτων δανειστών. Αν υπάρχουν, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Εξαίρεση προβλέπεται όταν οι οφειλές έχουν ήδη διασφαλιστεί πλήρως μέσω εγγυήσεων ή εμπράγματων ασφαλειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν εφαρμόζονται τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσοστού παρακράτησης.

Το νέο πλαίσιο δίνει λύση και σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αφορά τα κληρονομιαία ακίνητα. Μέχρι σήμερα, αν κάποιος δεν μπορούσε να πληρώσει τον φόρο κληρονομίας, δεν μπορούσε να μεταβιβάσει το ακίνητο. Πλέον, δίνεται η δυνατότητα ο φόρος να εξοφλείται κατά τη μεταβίβαση, μέσω παρακράτησης από το τίμημα.

Με τον τρόπο αυτό, ξεμπλοκάρουν πολλές περιπτώσεις ακινήτων που παρέμεναν ανεκμετάλλευτα, επειδή οι ιδιοκτήτες δεν είχαν τη ρευστότητα να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, μειώνεται και το κόστος των μεταβιβάσεων, καθώς καταργείται η υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για ακίνητα εντός σχεδίου σε περιοχές με κυρωμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν Κτηματολόγιο. Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από τα κτηματολογικά δεδομένα και την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου.

Η αλλαγή αυτή περιορίζει τα έξοδα για τους πολίτες και επιταχύνει τη διαδικασία των συμβολαιογραφικών πράξεων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Συνολικά, το νέο καθεστώς αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για όσους έχουν οφειλές και θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Παράλληλα, δίνει στο Δημόσιο τη δυνατότητα να εισπράξει μέρος των χρεών, μέσα από μια πιο ευέλικτη και ρεαλιστική διαδικασία.

Όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση θα πρέπει να απευθυνθούν σε λογιστή ή συμβολαιογράφο, ώστε να εξετάσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις και να προχωρήσουν σωστά τη διαδικασία, αποφεύγοντας καθυστερήσεις ή λάθη που μπορεί να κοστίσουν χρόνο και χρήμα.

