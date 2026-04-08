ΕΦΚΑ: Πώς γίνεται η πενταετής παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις.

Με βάση τις πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 4997/2022 και νεότερες διατάξεις που ισχύουν από το 2026), ο χρόνος παραγραφής μειώνεται σταδιακά από τα 10 έτη στα 5 έτη.

«Τα Νέα» σήμερα παραθέτουν αναλυτικό οδηγό για την 5ετή παραγραφή οφειλών στον ΕΦΚΑ:

1. Τι ισχύει για την 5ετή Παραγραφή (Από 01/01/2026)

Γενικός Κανόνας: Η αξίωση του ΕΦΚΑ για είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών παραγράφεται στα 5 έτη .

Έναρξη: Ο χρόνος παραγραφής ξεκινά από το τέλος του έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία.

Στόχος: Η μείωση του χρόνου παραγραφής αποσκοπεί στην ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών, αποφεύγοντας τη συσσώρευση χρεών για πολύ παλαιές περιόδους.

2. Διακοπτικά Γεγονότα – Πότε δεν παραγράφεται η οφειλή

Η 5ετής παραγραφή διακόπτεται αν ο ΕΦΚΑ προβεί σε ενέργειες είσπραξης. Συγκεκριμένα, η παραγραφή δεν ισχύει αν:

Έχει κοινοποιηθεί πράξη βεβαίωσης οφειλής (ΜΑΟ/ΕΑΟ).

Έχει ληφθεί αναγκαστικό μέτρο είσπραξης (π.χ. κατάσχεση) από το ΚΕΑΟ.

Ο οφειλέτης έχει αναγνωρίσει την οφειλή (π.χ. με αίτηση ρύθμισης).

3. Διαδικασία Παραγραφής – Βήματα

Για να παραγραφούν οι οφειλές, συνήθως απαιτείται ενέργεια από την πλευρά του ασφαλισμένου, ειδικά αν οι οφειλές δεν έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ:

Έλεγχος Χρεών: Ο ασφαλισμένος ελέγχει μέσω του ΚΕΑΟ (στο gov.gr ή efka.gov.gr) ποιες οφειλές είναι πέραν της 5ετίας και δεν έχουν βεβαιωθεί. Υποβολή Αίτησης: Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ για την αναγνώριση παραγραφής των οφειλών. Εξέταση από ΕΦΚΑ: Ο ΕΦΚΑ ελέγχει αν έχουν μεσολαβήσει διακοπτικά γεγονότα. Διαγραφή/Ενημέρωση: Εφόσον δεν υπάρχουν διακοπτικά γεγονότα, το χρέος διαγράφεται και ενημερώνεται η εικόνα του ασφαλισμένου.

4. Σημαντικές Επισημάνσεις

Παραγραφείσες οφειλές: Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί για οφειλές που είχαν παραγραφεί, δεν επιστρέφονται (δεν αναζητούνται).

Παλαιά Χρέη: Για χρέη παλαιότερα των 10 ετών, ισχύει ήδη η παραγραφή, εφόσον δεν είχαν βεβαιωθεί.

Συνταξιοδότηση: Η παραγραφή επηρεάζει το ύψος του χρέους για τη συνταξιοδότηση. Αν παραγραφεί χρέος, οι αντίστοιχοι μήνες δεν προσμετρώνται ως συντάξιμος χρόνος, εκτός αν εξοφληθούν.

