search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:18
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 09:30

Τράπεζες: Πόσες μέρες θα είναι κλειστές – Τι θα γίνει με τις συναλλαγές

Για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες δεν θα λειτουργούν οι τράπεζες, λόγω Πάσχα, αλλάζοντας προσωρινά τις συναλλαγές μας.

Συγκεκριμένα, το κοινό δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα γκισέ από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές αύριο Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου).

Έτσι, τα καταστήματα, μετά από σήμερα, Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου, θα λειτουργήσουν ξανά την Τρίτη 14 Απριλίου.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές όταν είναι κλειστές οι τράπεζες

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, οι πολίτες θα πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης.

Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ κανονικά λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, με τον αστερίσκο ότι ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών.

Τέλος, οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

