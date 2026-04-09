Ταξιδιωτικά γραφεία σε πίεση: Φορολογία, κόστος και πλατφόρμες απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει διαρκώς ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, τα ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας φαίνεται να κινούνται σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Η πρόσφατη έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ σε συνεργασία με τον HATTA αποτυπώνει με σαφήνεια μια αγορά που ασφυκτιά, παρά τη συνολική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η υψηλή φορολογία και το αυξημένο λειτουργικό κόστος αποτελούν τις βασικές τους προκλήσεις, ενώ σε αρκετές περιφέρειες το πρόβλημα αγγίζει καθολικές διαστάσεις. Πρόκειται για ένα παράδοξο που συνοδεύει διαχρονικά την ελληνική οικονομία: οι επιδόσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε βιωσιμότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος. Σχεδόν το 50% των ταξιδιωτικών γραφείων δηλώνει ότι δέχεται ισχυρή πίεση από τις online πλατφόρμες, οι οποίες έχουν ανατρέψει τους όρους του ανταγωνισμού. Η ψηφιακή μετάβαση, που σε άλλους κλάδους αποτέλεσε ευκαιρία ανάπτυξης, εδώ λειτουργεί για πολλούς ως απειλή. Και αυτό γιατί η πλειονότητα των επιχειρήσεων παραμένει μικρού μεγέθους, με περιορισμένες δυνατότητες επένδυσης σε τεχνολογία και marketing.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα αναδεικνύει και ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο: το 86% των ταξιδιωτικών γραφείων στηρίζεται στον εισερχόμενο τουρισμό. Δηλαδή, στον ίδιο πυλώνα που η χώρα προβάλλει ως βασικό μοχλό ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν κλάδο που συμβάλλει άμεσα στην εικόνα και τη λειτουργία του ελληνικού τουρισμού, αλλά δεν φαίνεται να απολαμβάνει την αντίστοιχη στήριξη.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αν συνυπολογιστεί η έλλειψη προσωπικού, που επηρεάζει το 41% των επιχειρήσεων, καθώς και οι δυσκολίες ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων. Αν και τα ποσοστά αυτά εμφανίζονται χαμηλότερα σε εθνικό επίπεδο, σε ορισμένες περιφέρειες αποκτούν ιδιαίτερη ένταση, αποκαλύπτοντας έντονες ανισότητες στο εσωτερικό της αγοράς.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η καταγραφή των προβλημάτων, αλλά η αίσθηση στασιμότητας που αποτυπώνεται πίσω από αυτά. Οι ίδιες προκλήσεις επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια: υψηλή φορολογία, γραφειοκρατία, περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η έρευνα δείχνει ότι δύο στις τρεις επιχειρήσεις ζητούν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, ενώ σημαντικό ποσοστό θέτει ως προτεραιότητα την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου.

Με άλλα λόγια, η αγορά δεν ζητά κάτι ριζοσπαστικό. Ζητά τα αυτονόητα: σταθερό περιβάλλον, λιγότερη γραφειοκρατία και εργαλεία για να μπορέσει να προσαρμοστεί στη νέα ψηφιακή εποχή. Παρ’ όλα αυτά, η ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα παραμένει περιορισμένη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν και μόλις το 34% των επιχειρήσεων τον θέτει ως προτεραιότητα, είναι σαφές ότι αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση του κλάδου. Η μετάβαση σε ένα μοντέλο «έξυπνης επιχείρησης», με αξιοποίηση δεδομένων, ψηφιακών εργαλείων και πολυκαναλικής επικοινωνίας, δεν είναι πλέον επιλογή αλλά ανάγκη. Ωστόσο, χωρίς ουσιαστική στήριξη, η μετάβαση αυτή κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων του κλάδου ενισχύουν αυτή την εικόνα. Ο πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος, επισημαίνει ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία αποτελούν στρατηγικό πυλώνα του τουρισμού και χρειάζονται πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του HATTA, Νίκος Κελαϊδίτης, κάνει λόγο για ένα «ασφυκτικό πλαίσιο» που περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: μπορεί ένας τόσο κρίσιμος κρίκος της τουριστικής αλυσίδας να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες; Και αν όχι, ποιος θα καλύψει το κενό; Οι online πλατφόρμες μπορεί να προσφέρουν ευκολία και ταχύτητα, αλλά δεν αντικαθιστούν την οργανωμένη, αξιόπιστη και προσωποποιημένη υπηρεσία που προσφέρουν τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Σε τελική ανάλυση, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός κλάδου που στηρίζει ενεργά τον ελληνικό τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα δοκιμάζεται από ένα σύνολο διαρθρωτικών αδυναμιών. Αν η χώρα θέλει να διατηρήσει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού της προϊόντος, θα πρέπει να δει τα ταξιδιωτικά γραφεία όχι ως δεδομένο, αλλά ως κρίσιμο εταίρο που χρειάζεται ουσιαστική στήριξη.

