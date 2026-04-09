search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 22:23
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 21:08

 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και  ΔΥΠΑ έως τις 17 Απριλίου

syntaxiouxoi- trapezes 908- new

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

   – στις 14 Απριλίου, θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές του π. ΟΑΕΕ και

   – από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

   Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

   – 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

   – 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

   – 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

   – 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
us-soldiers
marousi
6931580
kinisi limani pasxa 098- new
6931541
Δείτε όλες τις ειδήσεις
tempi-trena-sygkrousi
pikrodafni new
adwnis marinakis tsipras karystianou
feta_cheese
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

us-soldiers
marousi
6931580
1 / 3