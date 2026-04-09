Ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας στο Ιράν: Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, άνοδος και για το μπρεντ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου άγγιξε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα, εξαιτίας των αμφιβολιών για την τύχη της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και της συνέχισης της παράλυσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.
Αφού κατέγραψε μεγάλη πτώση, κλείνοντας στα 94,41 δολάρια χθες Τετάρτη, το αμερικανικό αργό (WTI) παράδοσης Μαΐου ανέκαμψε κατά 5,83% στα 99,91 δολάρια γύρω στις 15:05 (ώρα Ελλάδας) σήμερα, έχοντας ξεπεράσει για λίγο το όριο των 100 δολαρίων.
Το αργό πετρέλαιο Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδοση Ιουνίου, κατέγραψε αύξηση 3,67% φτάνοντας τα 98,23 δολάρια.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.