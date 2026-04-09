Ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας στο Ιράν: Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, άνοδος και για το μπρεντ

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου άγγιξε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα, εξαιτίας των αμφιβολιών για την τύχη της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και της συνέχισης της παράλυσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Αφού κατέγραψε μεγάλη πτώση, κλείνοντας στα 94,41 δολάρια χθες Τετάρτη, το αμερικανικό αργό (WTI) παράδοσης Μαΐου ανέκαμψε κατά 5,83% στα 99,91 δολάρια γύρω στις 15:05 (ώρα Ελλάδας) σήμερα, έχοντας ξεπεράσει για λίγο το όριο των 100 δολαρίων.

Το αργό πετρέλαιο Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδοση Ιουνίου, κατέγραψε αύξηση 3,67% φτάνοντας τα 98,23 δολάρια.

Πού πήραν «φωτιά» οι τιμές ακινήτων – Αυτές είναι οι πιο ακριβές και πιο προσιτές επιλογές για αγορά και ενοικίαση

Μετά το Πάσχα θα φανεί στα πρατήρια η μείωση καυσίμων από την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή (video)

ΑΑΔΕ: Διαδικασία πώλησης ακινήτου με κατάσχεση και ρύθμιση οφειλών με νέο πλαίσιο βήμα βήμα











