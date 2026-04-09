ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 08:16
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

09.04.2026 06:10

Πασχαλινά αυγά με φυσική βαφή από κρεμμυδόφλουδες

09.04.2026 06:10
Ένας υπέροχος και φυσικός τρόπος να βάψετε αυγά για το Πάσχα, χρησιμοποιώντας κρεμμυδόφυλλα και κολλώντας βότανα ή λουλούδια πάνω τους. Τα αυγά θα παραμείνουν ανοιχτόχρωμα από κάτω τόσο με τα λευκά αυγά όσο όμως και με τα σκουρόχρωμα και το χρωματικό αποτέλεσμα θα σας ενθουσιάσει.

Υλικά για τη Συνταγή

8 αυγά (λευκά ή σκούρα)

100 γραμμάρια (2 μεγάλες χούφτες) φλούδια από κόκκινα κρεμμύδια

Μερικά φύλλα, άνθη ή βότανα (μαϊντανός, δυόσμος, μαργαρίτες κτλ.)

1 παλιό καλσόν

Λίγο λάδι για το γυάλισμα

Εκτέλεση

1.Αρχικά, ξεπλύνετε τα αυγά κάτω από άφθονο τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα.

2. Πάρτε ένα φύλλο από μαϊντανό, λουλουδάκι κ.τ.λ., μουλιάστε το σε νερό και κολλήστε το πάνω στο αυγό.

3. Κόψτε τις άκρες από ένα καλσόν (τα δάκτυλα και το σορτς). Δέστε ένα κόμπο στην άκρη της κάλτσας και τοποθετήστε το αυγό με το βότανο, προσέχοντας να μην γλυστρίσει και χαλάσει το σχέδιο ή να τσαλακωθεί το βότανο. Δέστε ένα κόμπο, τεντώνοντας το ύφασμα. Συνεχίστε με το ίδιο τρόπο, τοποθετώντας 4 αυγά σε μια κάλτσα.

4. Πάρτε ένα κατσαρολάκι και βάλτε μια χούφτα κρεμμυδόφλουδες, ώστε να καλυφθεί ο πάτος. Τοποθετήστε τις κάλτσες με τα αυγά από πάνω και καλύψτε με την άλλη χούφτα από φλούδες.

5. Ρίξτε νερό μέχρι να καλυφθούν προσεκτικά αυγά και φλούδες. Τοποθετήστε το κατσαρολάκι στο μάτι και βράστε τα σε σιγανή φωτιά για 10 λεπτά.Σβήστε τη φωτιά και αφήστε τα αυγά στην κατσαρόλα για τουλάχιστον 5 ώρες για να δέσει το χρώμα τους.

6. Αφαιρέστε τα αυγά από την κατσαρόλα, απελευθερώστε τα από το καλσόν και πετάξτε τα φλούδια και τα φύλλα.

7. Γυαλίστε τα με μια χαρτοπετσέτα που έχετε εμποτίσει με λάδι και στολίστε τα σε όμορφες πιατέλες.

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 08:16
ΘΕΑΤΡΟ

«BACON» στο θέατρο Άνεσις – Το φαινόμενο του Λονδίνου έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταξιδιωτικά γραφεία σε πίεση: Φορολογία, κόστος και πλατφόρμες απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου

BUSINESS

Μπλέ Κέδρος: Νέα επένδυση ακινήτου και τουριστικά projects ενισχύουν δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της

1 / 3