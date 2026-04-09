ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:16
09.04.2026 09:21

Prodea Investments: Σχεδιάζει υψηλό μέρισμα 420 εκατ. ευρώ μετά από ισχυρές πωλήσεις ακινήτων

prodea new

Σε διανομή μερίσματος που αναμένεται να ξεπεράσει τα 420 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025 προσανατολίζεται η Prodea Investments, μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από σημαντικές πωλήσεις ακινήτων και υψηλές υπεραξίες.

Παρά τη μικρή κάμψη του κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 222 εκατ. ευρώ έναντι 227,6 εκατ. ευρώ το 2024, η εταιρεία κατέγραψε εντυπωσιακή ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 531,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 369,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην έντονη δραστηριότητα αποεπένδυσης, καθώς εντός του 2025 ολοκληρώθηκαν πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων συνολικής αξίας 1,408 δισ. ευρώ. Από τις συναλλαγές αυτές προέκυψε πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα ύψους 453,2 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 48,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα και τις υφιστάμενες υποχρεώσεις, προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή συνολικού μερίσματος τουλάχιστον 420 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι έχει ήδη καταβληθεί προσωρινό μέρισμα ύψους 55,2 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, το υπόλοιπο προς διανομή εκτιμάται σε τουλάχιστον 365 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό θα οριστικοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Την ίδια στιγμή, η συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων υπό διαχείριση διαμορφώθηκε σε 1,95 δισ. ευρώ, έναντι 3,15 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, αντανακλώντας την εκτεταμένη στρατηγική αποεπένδυσης. Αντίστοιχα, η εσωτερική αξία (NAV) του ομίλου ανήλθε σε 1,39 δισ. ευρώ ή 5,44 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1,49 δισ. ευρώ ή 5,81 ευρώ ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Παρά τις σημαντικές πωλήσεις, η εταιρεία συνέχισε επιλεκτικά την επενδυτική της δραστηριότητα, με νέες τοποθετήσεις ύψους 174 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας κυρίως σε εμπορικές αποθήκες (logistics) και ξενοδοχειακά ακίνητα. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Prodea Investments δίνει έμφαση σε τομείς με αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης, όπως ο τουρισμός και η εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παράλληλα προχωρά στην αποεπένδυση από ακίνητα που δεν εντάσσονται στις βασικές της προτεραιότητες.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του ομίλου και προσαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται για τη χρήση 2025 αποτυπώνει μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού για την εταιρεία, με βασικούς άξονες τη ρευστοποίηση ώριμων επενδύσεων, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη στοχευμένη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της.

