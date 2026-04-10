Εκεχειρία ή Διάλειμμα στον πόλεμο ΗΠΑ/Ισραήλ με Ιράν;

Η εκεχειρία (καλύτερα διάλειμμα) στον πόλεμο ΗΠΑ/Ισραήλ με Ιράν βοηθά τις ΗΠΑ να ανασυνταχθούν και προσαρμόσουν – οχυρώσουν τις θέσεις τους στην Μέση Ανατολή, υπό τις νέες συνθήκες των ιρανικών δυνατοτήτων πυραυλικών ή μέσω UAV επιθέσεων.

Αντίθετα με το Ιράν να βρίσκεται υπό συνεχή εναέρια – διαστημική παρακολούθηση είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανασύνταξη του και η παραλαβή “προμηθειών” από συμμάχους.

Στόχος των ΗΠΑ – Ισραήλ παραμένει η άνευ όρων συνθηκολόγηση του Ιράν, η πλήρης καταστροφή των επιθετικών δυνατοτήτων του και των υποδομών του για μελλοντική ανάπτυξη/αποκατάσταση τους (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιστήμονες, εργαστήρια) και η παράδοση των ποσοτήτων απεμπλουτισμένου ουρανίου. Αλλαγή καθεστώτος, έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Ιράν και εδαφικός διαμελισμός του, επίσης αποτελούν στόχους, οι οποίοι ολοκληρώνουν τους αντικειμενικούς στόχους των επιχειρήσεων αλλά και της μετά την πραγματική λήξη της μεγάλης έντασης στρατιωτικής επίθεσης.

Το πρόβλημα που επισημαίνει η εμπειρία του πολέμου των – μέχρι σήμερα έξι εβδομάδων – των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή είναι ότι δεν είναι τοποθετημένες για να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές όπως αυτές από τις επιθέσεις με πυραύλους και ντρόουν από το Ιράν. Είναι κυρίως εγκαταστάσεις στήριξης και ελέγχου των καθεστώτων των Βασιλείων του Κόλπου και των υπόλοιπων αραβικών κρατών της περιοχής στο πλαίσιο της αμερικανικής κυριαρχίας.

Πιθανολογώ ότι χρειάζονται προσαρμογές όπως εργασίες οχύρωσης υλικού, μέσων και στρατιωτών και ενίσχυσης της αντιβαλλιστικής ομπρέλας προστασίας των.

Αντίθετα είναι πολύ δύσκολη η κάλυψη των Ιρανικών κενών μετά τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς πχ στην αντιαεροπορική άμυνα. Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχει ληφθεί ιδιαίτερη μνεία κατά τα 47 έτη προετοιμασίας για αυτή την στιγμή η διασπορά και αποθήκευση σε οχυρές αποθήκες που γνωρίζουν μόνο οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης (και όχι ο τακτικός Ιρανικός στρατός) για να μην υπάρχουν διαρροές πληροφοριών. Μέχρι στιγμής το Ιράν δείχνει αντοχή στις δυνατότητες «αντιποίνων».

Οι ΗΠΑ μετά την υιοθέτηση της νέας ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το Νοέμβριο του 2025 που, μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών στις λίγες αλλά μεστές σελίδες του εξήρε τη σημασία του «τεχνολογικοβιομηχανικού συμπλέγματος» (το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ένα συνδυασμό τεχνολογιών έκτης και δεύτερης τεχνολογικής επανάστασης).

Ηδη τον Σεπτέμβριο του 2025, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετονομάστηκε σε Department of War, δηλαδή Υπουργείο Πολέμου, επαναφέροντας την ιστορική του ονομασία που ίσχυε από την ίδρυσή του έως το 1949, όταν ο πλανήτης εισήλθε στην εποχή του διπολισμού (ΗΠΑ και σύμμαχοι, ΕΣΣΔ και σύμμαχοι). Η επίσημη αλλαγή και η τοποθέτηση νέων επιγραφών ξεκίνησε από τον τότε και τώρα Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Δηλαδή οι αλλαγές ονομάτων γίνονται πάντα σε αλλαγές (γεωπολιτικών) εποχών, για να δηλώσουν ακριβώς τις νέες λειτουργίες.

Ακόλουθα, ο Αμερικανικό στρατός επίσης βρίσκεται σε περίοδο προσαρμογής στην νέα αυτή εποχή που ορίζεται κυρίως σε γενικές γραμμές από τα ανωτέρω.

Συγκεκριμένα ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ οι ψυχροπολεμικές δομές της διπολικής περιόδου του παγκόσμιου συστήματος και εκσυγχρονίζονται και επικαιροποιούνται οι αλλαγές μετά την περίοδο αυτή, δηλαδή της περιόδου του μονοπολισμού και της μεταβατικής περιόδου σε αυτό που προσωρινά ελλείψει καλύτερου, ορίζουμε ως «πολυπολική εποχή».

Την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ήταν πιο «στατικά» τα «αμυντικά» (ή εν γένει πολεμικά) δόγματα. Δεν υπήρχε ισότιμος ποιοτικά αντίπαλος των ΗΠΑ σε επίπεδο οικονομίας και τεχνολογίας αλλά η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου της πυρηνικής αποτροπής και του τεράστιου συμβατικού Σοβιετικού οπλοστασίου (έστω τεχνολογικά «κατώτερου»).

Στην παρούσα συγκυρία όμως έχουν προκύψει «πόλοι» με συγκρίσιμη τεχνολογική και οικονομική ποσότητα και ποιότητα.

Η πυραυλική και UAV drone τεχνολογίες έχουν «εκδημοκρατικοποιήσει» το πεδίο της μάχης δίνοντας δυνατότητες άμυνας σε μεσαίου μεγέθους γεωπολιτικούς παίκτες. Βέβαια εάν συνοδεύονται από «βοήθειες» των ισχυρών πόλων σε πληροφορίες και συστήματα πχ δορυφορικής πλοήγησης, πληροφοριών και ειδικά συστήματα πεδίου (που όμως υποστηρίζονται από τα μέγα-συστήματα των ισχυρών νέων ή αναγεννημένων πόλων σήμερα Κίνα ιδίως και Ρωσία): αντιαεροπορικά συστήματα διαφόρων τύπων και βεληνεκούς, ραντάρ, αντιβαλλιστικά όπλα, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, επικοινωνιών, διαδικτυακού πολέμου κλπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν δίνει την «ευκαιρία» στις ΗΠΑ προσαρμογής του Υπουργείου Πολέμου στα νέα αυτά πολεμικά δεδομένα της νέας αναθεωρητικής γεωπολιτικά εποχής. Για να καταστεί ικανός ο Αμερικανικό Στρατός να αποτελέσει το εργαλείο εξασφάλισης προνομιακής θέσης των ΗΠΑ και στο νέο διεθνές σύστημα που ΘΑ προκύψει, μετά όλα τα μέχρι σήμερα και αυριανά πεδία σύγκρουσης παλαιών και νέων γεωπολιτικών παικτών και «πιστοποίησης» στο πεδίο, της πραγματικής και όχι εικαζόμενης, ισχύος τους. Αυτό σε αναθεωρητικές εποχές ισχύει ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Μέχρι να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι νέες ισορροπίες ισχύος. ΜΕΤΑ ακολουθεί η περίοδος της θεσμικής απεικόνισης της νέας πραγματικότητας (δεν είμαστε ακόμη σε αυτή την εποχή – φάση).

Πρόκειται όμως για εκεχειρία; Η ανακοίνωση αυτού που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσωρινής «ορισμένου χρόνου» συμφωνίας, 14 ημερών για την ακρίβεια, είναι εκεχειρία; ή διάλειμμα του πολέμου για να καλυφθούν κενά που εντοπίστηκαν κατά την περίοδο αυτή των 6 εβδομάδων από το Αμερικανικό Επιτελείο, στην διαδικασία προσαρμογής του Αμερικανικού Στρατεύματος και πολεμικού δόγματος στις απαιτήσεις του πεδίου μάχης της νέας αναθεωρητικής εποχής;

Δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο, αλλά μάλλον ενδεικτικό, το γεγονός ότι

· το Ισραήλ, αμέσως μετά την ανακοίνωση του διαλλείματος ή εκεχειρίας «ορισμένου χρόνου» εξαπέλυσε τα «10 λεπτά κόλασης» στη Βηρυτό, χτυπώντας εκατοντάδες στόχους και επιφέροντας εκατόμβες νεκρών σε μία από πολλούς οριζόμενη ως η μεγαλύτερη ισραηλινή επίθεση από την αρχή της ισραηλινής εισβολής στο Λίβανο (προφανώς δηλαδή αποτελεί μήνυμα με ιδιαίτερο ταυτόχρονα συμβολισμό) και

· Η Τουρκία έκατσε ιδιαίτερα “ήσυχη” κατά τις 6 βδομάδες του πολέμου, αναμένοντας τα αποτελέσματα του πολέμου Φθοράς και Αντοχής ΗΠΑ Ιράν Ισραήλ (και έμμεσα Βασιλείων του Κόλπου) ακόμη και δεχόμενη απειλές ότι είναι η επόμενη στην λίστα για επίθεση μετά το Ιράν (από Ισραήλ). Βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία θέλει να είναι εντός των εξελίξεων πουλώντας υπηρεσίες και στις δύο πλευρές αναμένοντας το γεωπολιτικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων, ώστε να πράξει ανάλογα με το «αποτέλεσμα» και έγκαιρα,

· Η αμείωτη αλαζονική συμπεριφορά της Ουάσιγκτον (Λευκός Οίκος και Υπουργείο Πολέμου με τους επικεφαλείς και τους εκπροσώπους τους). Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μην δεχθείς «εκεχειρία» όταν υφίστασαι όσα τις τελευταίες έξι βδομάδες το Ιράν…

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν λοιπόν φαίνεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι την επίτευξη ΟΛΩΝ των αντικειμενικών στόχων που έχουν θέσει ΗΠΑ και Ισραήλ. Επίσης ο στρατός των ΗΠΑ από αυτόν τον πόλεμο θα εξαχθεί αναβαπτισμένος σε μαχητική εμπειρία αλλά και προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τις προκλήσεις της, για χάρη της συζήτησης ας χρησιμοποιήσουμε προσωρινά τον όρο, «πολυπολικής εποχής». Οπως ακριβώς το ίδιο συνέβη με την ρωσικό στρατό που βαπτίστηκε στην νέα εποχή του πολέμου με τον πόλεμο (επίσης Φθοράς Και Αντοχής) της Ουκρανίας.

Η αντίθετα ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την πραγματική, στο πεδίο, «μόνιμη» οριοθέτηση των αμερικανικό-ισραηλινών φιλοδοξιών από Ιράν και νέες αναθεωρητικές ευρασιατικές δυνάμεις. Στην τελευταία περίπτωση θα μετρηθεί το εύρος αυτής της «οριοθέτησης» και οι ευρύτερες επιπτώσεις της στο μέλλον σε επίπεδο δυνατοτήτων και μέτρησης της πραγματικής ισχύος.

*Ο Διονύσης Παντής είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, γεωπολιτικός αναλυτής

