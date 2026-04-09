Συντάξεις κάτω από το όριο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα

Η εικόνα που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία δεν είναι απλώς σκληρή. Είναι ντροπιαστική για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται σύγχρονη. Είναι η αριθμητική απόδειξη ότι η πολιτική της λιτότητας έχει γίνει καθεστώς, και ότι οι άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή αντιμετωπίζονται σαν «κόστος» και όχι σαν πολίτες. Η Κυβέρνηση αποφάσισε στο ακριβότερο Πάσχα των τελευταίων ετών να μην τους δώσε ούτε ένα βοήθημα.

255.000 ζωές κάτω από τα 500€

Περίπου 255.000 έως 260.000 συνταξιούχοι ζουν με κύρια σύνταξη κάτω από 500 ευρώ μεικτά. Όχι καθαρά αλλά είναι μεικτά.Ποσά που δεν φτάνουν ούτε για ενοίκιο, ούτε για φάρμακα, ούτε για λογαριασμούς.Αυτοί οι άνθρωποι δεν «δυσκολεύονται» μόνο. Πεινάνε.

1.049.000 άνθρωποι κάτω από τον κατώτατο μισθό

Αν προστεθούν όσοι λαμβάνουν έως 700 ευρώ, τότε το 42% των συνταξιούχων , πάνω από 1.049.000 άνθρωποι , ζουν με εισόδημα που δεν φτάνει ούτε τον κατώτατο μισθό. Για κάποιους μπορεί να είναι «στατιστική» γι αυτούς όμως είναι η ζωή τους

Είναι άνθρωποι που μετρούν τα κέρματα στο σούπερ μάρκετ.Που κόβουν το κρέας από τη διατροφή τους.Ζουν με τον φόβο ενός απρόβλεπτου λογαριασμού.

Η μέση σύνταξη των 866€ είναι μύθος

Η μέση κύρια σύνταξη «στα χαρτιά» είναι 866 ευρώ. Στην πραγματικότητα, μετά τις κρατήσεις και τις εισφορές υγείας, το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο.

Και με τις τιμές στα τρόφιμα να αλλάζουν κάθε εβδομάδα, αυτά τα χρήματα εξαφανίζονται πριν φτάσει ο μήνας στη μέση.

Όταν οι συντάξεις μένουν παγωμένες, αλλά το κόστος ζωής ανεβαίνει, το αποτέλεσμα η φτωχοποίηση να γίνεται μόνιμη κατάσταση.

Και όταν πάνω από ένα εκατομμύριο ηλικιωμένοι ζουν με εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό, τότε δεν μιλάμε για «μεμονωμένες δυσκολίες».Πρόκειται για κοινωνική κρίση πρώτου μεγέθους.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι.Άνθρωποι που δούλεψαν 30 και 40 χρόνια. Άνθρωποι που στήριξαν οικογένειες, πλήρωσαν φόρους, κράτησαν όρθια την οικονομία. Άνθρωποι που σήμερα ζουν με συντάξεις που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά.

Πρόκειται για ένα ηθικό ζήτημα και δεν είναι τεχνοκρατικό.Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει μια κοινωνία πριν αποφασίσει ότι η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων της δεν είναι «κόστος», αλλά υποχρέωση;

