Φορολογούμενοι σε ασφυξία οδηγούνται σε ρυθμίσεις οφειλών καθώς ακρίβεια και ενοίκια εξανεμίζουν εισοδήματα

Μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτική πτυχή της φορολογικής πραγματικότητας είναι η συνεχής αύξηση των φορολογουμένων που καταφεύγουν σε ρυθμίσεις οφειλών. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά πλέον μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά τείνει να εξελιχθεί σε βασικό μηχανισμό διαχείρισης των φορολογικών υποχρεώσεων για χιλιάδες πολίτες.

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αδυνατούν να εξοφλήσουν εγκαίρως τους φόρους τους και αναγκάζονται να τους εντάξουν σε προγράμματα ρύθμισης. Η επιλογή αυτή, αν και προσφέρει προσωρινή «ανάσα», αποτελεί ταυτόχρονα ένδειξη της πίεσης που ασκείται στα εισοδήματα.

Η καθημερινότητα για πολλά νοικοκυριά έχει γίνει πιο απαιτητική. Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, η επιβάρυνση από το κόστος ενέργειας και η σημαντική άνοδος των ενοικίων δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι φορολογικές υποχρεώσεις συχνά μετατίθενται χρονικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η ένταξη σε ρύθμιση αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική επιλογή για την αποφυγή περαιτέρω κυρώσεων.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία για την είσπραξη φόρων. Παρότι το σύστημα ρυθμίσεων συμβάλλει στη διατήρηση μιας ροής εσόδων προς το Δημόσιο, ταυτόχρονα καταδεικνύει ότι η άμεση καταβολή φόρων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Οι φορολογούμενοι επιλέγουν να «σπάσουν» τις οφειλές τους σε δόσεις, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο στα φυσικά πρόσωπα, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη απόκλιση από την εμπρόθεσμη πληρωμή. Πολλοί πολίτες καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα αυξημένες καθημερινές δαπάνες και φορολογικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να δίνουν προτεραιότητα σε άμεσες ανάγκες, όπως η στέγαση και η κατανάλωση βασικών αγαθών.

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη συνέπεια, ωστόσο και εκεί παρατηρείται αυξανόμενη χρήση ρυθμίσεων. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην αγορά, οδηγεί ορισμένες επιχειρήσεις στο να επιλέγουν τη σταδιακή εξόφληση των υποχρεώσεών τους αντί της εφάπαξ πληρωμής.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συνδυαστεί με την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρά τις ρυθμίσεις, σημαντικά ποσά παραμένουν απλήρωτα εντός προθεσμιών, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή διόγκωση των χρεών προς το Δημόσιο. Η τάση αυτή δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς όσο αυξάνονται οι οφειλές, τόσο δυσκολότερη γίνεται η αποπληρωμή τους.

Η φορολογική διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επιχειρώντας να ενισχύσει τη συμμόρφωση μέσω ελέγχων και διασταυρώσεων. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ζήτημα ελέγχων, αλλά κυρίως ζήτημα οικονομικής αντοχής των φορολογουμένων.

Η αύξηση των ρυθμίσεων μπορεί να ερμηνευθεί και ως ένας δείκτης «κρυφής» αδυναμίας της οικονομίας. Αν και τα έσοδα συνεχίζουν να εισρέουν, η ανάγκη για διακανονισμούς υποδηλώνει ότι η άμεση φοροδοτική ικανότητα έχει περιοριστεί. Με άλλα λόγια, οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να πληρώνουν, αλλά με μεγαλύτερη δυσκολία και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών. Αν οι πιέσεις στο κόστος ζωής παραμείνουν, είναι πιθανό το φαινόμενο των ρυθμίσεων να ενισχυθεί περαιτέρω. Αντίθετα, μια αποκλιμάκωση της ακρίβειας και ενίσχυση των εισοδημάτων θα μπορούσε να βελτιώσει την εικόνα.

Σε κάθε περίπτωση, η αυξανόμενη προσφυγή σε ρυθμίσεις αποτελεί ένα σαφές μήνυμα: η φορολογική επιβάρυνση, σε συνδυασμό με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, δοκιμάζει τα όρια των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που θα στηρίζουν το εισόδημα και θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα τη σταθερότητα των δημόσιων εσόδων.

Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν ένα εργαλείο διευκόλυνσης ή αν θα εξελιχθούν σε βασικό μηχανισμό επιβίωσης για ένα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας.

