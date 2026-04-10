Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα αν την εφαρμόσει πράγματι η Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενόψει του σαββατοκύριακου του Πάσχα των ορθοδόξων, θυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει εκεχειρία το διήμερο αυτό.

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα. Είχαμε προτείνει κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα φέτος και θα ενεργήσουμε αναλόγως. Ο κόσμος χρειάζεται να γιορτάσει το Πάσχα χωρίς απειλές και να υπάρξει αληθινή πρόοδος προς την ειρήνη και η Ρωσία έχει την ευκαιρία να μην ξαναρχίσει τις επιδρομές και μετά το Πάσχα», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

Ukraine has repeatedly stated that we are ready for symmetrical steps. We proposed a ceasefire during the Easter holidays this year and will act accordingly. People need an Easter free from threats and real movement toward peace, and Russia has a chance not to return to strikes… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2026

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο έδωσε διαταγή στα ρωσικά στρατεύματα να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός διάρκειας 32 ωρών.

