search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 01:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα αν την εφαρμόσει πράγματι η Ρωσία

zelenski-1

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενόψει του σαββατοκύριακου του Πάσχα των ορθοδόξων, θυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει εκεχειρία το διήμερο αυτό.

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα. Είχαμε προτείνει κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα φέτος και θα ενεργήσουμε αναλόγως. Ο κόσμος χρειάζεται να γιορτάσει το Πάσχα χωρίς απειλές και να υπάρξει αληθινή πρόοδος προς την ειρήνη και η Ρωσία έχει την ευκαιρία να μην ξαναρχίσει τις επιδρομές και μετά το Πάσχα», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο έδωσε διαταγή στα ρωσικά στρατεύματα να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός διάρκειας 32 ωρών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelenski-1
jerusalem
GIANNAKOPOULOS
crystal
trump
Δείτε όλες τις ειδήσεις
tempi-trena-sygkrousi
pikrodafni new
adwnis marinakis tsipras karystianou
feta_cheese
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

zelenski-1
jerusalem
GIANNAKOPOULOS
1 / 3