Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε τη Μουδανιών για πίστα της Formula 1 – Έτρεχε με 177 χιλιόμετρα την ώρα!

Στη σύλληψη ενός 20χρονου οδηγού, ο οποίος πέρασε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών για αγωνιστική πίστα, προχώρησε τα ξημερώματα η τροχαία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός πιάστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 177 χλμ./ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ/ώρα.

Μάλιστα, στον έλεγχο που ακολούθησε αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα στο όχημα.

Τον 20χρονο οδηγό εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

