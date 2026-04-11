Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε τη Μουδανιών για πίστα της Formula 1 – Έτρεχε με 177 χιλιόμετρα την ώρα!

Στη σύλληψη ενός 20χρονου οδηγού, ο οποίος πέρασε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών για αγωνιστική πίστα, προχώρησε τα ξημερώματα η τροχαία.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός πιάστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 177 χλμ./ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ/ώρα.
Μάλιστα, στον έλεγχο που ακολούθησε αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα στο όχημα.
Τον 20χρονο οδηγό εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
