Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει 20χρονο με σπασμένο γυαλί

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι 37χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 20χρονου.

Ειδικότερα, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ των δύο αντρών εντός του σπιτιού του στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο (σπασμένο γυαλί) τον 20χρονο στο αριστερό ημιθωράκιο.

Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

