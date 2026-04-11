ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:06
11.04.2026 10:00

Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

Σε πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες εξελίσσεται και σήμερα η πασχαλινή έξοδος από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των επιβατών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα για σήμερα Μεγάλο Σάββατο, από το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 5 δρομολόγια, ενώ εκτιμάται θα αναχωρήσουν 2.366 άτομα.

Στον Αργοσαρωνικό, αναμένονται 18 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με περίπου 550 αναχωρήσεις επιβατών, καθώς και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων, τα οποία εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν 1.262 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 7 απόπλοι προς Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και 3 δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 4 δρομολόγια με περίπου 300 αναχωρήσεις επιβατών.

Η σημερινή εικόνα έρχεται σε συνέχεια της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης χθες Μεγάλη Παρασκευή, κατά την οποία από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 14.591 αναχωρήσεις επιβατών.

Στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 35 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.201 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι με 8.418 αναχωρήσεις επιβατών προς τις Κυκλάδες.

Από το λιμάνι του Λαυρίου καταγράφηκαν 9 απόπλοι με συνολικά 2.792 αναχωρήσεις επιβατών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

