Με εκκωφαντικό θόρυβο οι Πρώτες Αναστάσεις σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Χίο: Tο έθιμο του τεχνητού σεισμού και η «Γκλόρια» (video)

Την Πρώτη Ανάσταση έκανε και φέτος ο «ιπτάμενος» ιερέας στην στην Παναγία Ευαγγελίστρια της Χίου.

Ο ιερέας λίγο μετά τις 08:30, εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και πέταξε βάγια με το καθιερωμένο σάλτο του.

Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.

Το εντυπωσιακό έθιμο του τεχνητού σεισμού στην Παναγία Φανερωμένη

Πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μετά τις 06:30 η πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα, με τους πιστούς να τηρούν το συγκλονιστικό έθιμο του τεχνητού σεισμού στον Ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης (Παναγίας των Ξένων).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τηρώντας το έθιμο τα φώτα μέσα στον ναό σβήνουν, οι πολυέλαιοι κουνιούνται και οι πιστοί προκαλούν θόρυβο χτυπώντας τα στασίδια, αναπαριστώντας με αυτόν τον τρόπο τον σεισμό που κατά τις Γραφές ακολούθησε την Πρώτη Ανάσταση.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, τα φώτα της Παναγίας Φανερωμένης ανάβουν ξανά και ο ιερέας πετάει στους πιστούς βάγια.

Η εικόνα προκαλεί δέος και συγκίνηση, τόσο σε όσους έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά το συγκεκριμένο έθιμο, όσο και σε εκείνους που το βλέπουν μέσα από τις οθόνες τους.

«Γκλόρια» στη Ζάκυνθο με χτυπώντας μέταλλα

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, το οποίο έχουν προσαρμόσει στα δικά τους δεδομένα, καθώς παλαιότερα, κτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση του Κυρίου.

