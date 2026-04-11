ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:07
11.04.2026 09:26

Με εκκωφαντικό θόρυβο οι Πρώτες Αναστάσεις σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Χίο: Tο έθιμο του τεχνητού σεισμού και η «Γκλόρια» (video)

iptamenos-iereas.jpg

Την Πρώτη Ανάσταση έκανε και φέτος ο «ιπτάμενος» ιερέας στην στην Παναγία Ευαγγελίστρια της Χίου.

Ο ιερέας λίγο μετά τις 08:30, εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και πέταξε βάγια με το καθιερωμένο σάλτο του.

Ακολούθησαν οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονταν δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στον ναό που κάθε χρόνο γεμίζει από πιστούς.

Το εντυπωσιακό έθιμο του τεχνητού σεισμού στην Παναγία Φανερωμένη

Πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μετά τις 06:30 η πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα, με τους πιστούς να τηρούν το συγκλονιστικό έθιμο του τεχνητού σεισμού στον Ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης (Παναγίας των Ξένων).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τηρώντας το έθιμο τα φώτα μέσα στον ναό σβήνουν, οι πολυέλαιοι κουνιούνται και οι πιστοί προκαλούν θόρυβο χτυπώντας τα στασίδια, αναπαριστώντας με αυτόν τον τρόπο τον σεισμό που κατά τις Γραφές ακολούθησε την Πρώτη Ανάσταση.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, τα φώτα της Παναγίας Φανερωμένης ανάβουν ξανά και ο ιερέας πετάει στους πιστούς βάγια.

Η εικόνα προκαλεί δέος και συγκίνηση, τόσο σε όσους έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά το συγκεκριμένο έθιμο, όσο και σε εκείνους που το βλέπουν μέσα από τις οθόνες τους.

«Γκλόρια» στη Ζάκυνθο με χτυπώντας μέταλλα

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, το οποίο έχουν προσαρμόσει στα δικά τους δεδομένα, καθώς παλαιότερα, κτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση του Κυρίου.

google_news_icon

ploio 2 new
Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

mageiritsa-new
Θεσσαλονίκη: Χαμός για την μαγειρίτσα – Τη στέλνουν κατεψυγμένη και στο εξωτερικό

mesa_mmm_metro_0305_1460-820_new
Μέσα Μεταφοράς: Τα τελευταία δρομολόγια σήμερα, Μεγάλο Σάββατο – Πώς θα κινηθούν μέχρι την Τρίτη του Πάσχα

KAT NEW
«Συγκινήθηκα για το προσωπικό του ΕΣΥ»: Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμπειρία ασθενούς στο ΚΑΤ

giannis_ramsis_new
Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης

jo malone
Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

moufteia-komotinis-123
«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

natasha lyonne
Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

country house
Tο κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

media mouse entos
Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

ploio 2 new
mageiritsa-new
mesa_mmm_metro_0305_1460-820_new
