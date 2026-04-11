search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2026 08:16

Καιρός: Συννεφιά, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά το Μεγάλο Σάββατο

kairos2 new

Με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Μεγάλο Σάββατο με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και κατά τόπους στη δυτική Μακεδονία, ενώ από το μεσημέρι ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα έως 5 μποφόρ και στα δυτικά μεταβλητοί ή νότιοι στο Ιόνιο, επίσης έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βορειοανατολικά έως 13 με 14 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio 2 new
ΕΛΛΑΔΑ

mageiritsa-new
ΕΛΛΑΔΑ

mesa_mmm_metro_0305_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

KAT NEW
ΥΓΕΙΑ

giannis_ramsis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
jo malone
LIFESTYLE

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

natasha lyonne
LIFESTYLE

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

media mouse entos
MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

