Καιρός: Συννεφιά, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά το Μεγάλο Σάββατο

Με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Μεγάλο Σάββατο με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και κατά τόπους στη δυτική Μακεδονία, ενώ από το μεσημέρι ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα έως 5 μποφόρ και στα δυτικά μεταβλητοί ή νότιοι στο Ιόνιο, επίσης έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βορειοανατολικά έως 13 με 14 βαθμούς, στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Έξοδος Πάσχα: 320.000 οχήματα έφυγαν σε δύο ημέρες – «Βούλιαξαν» δρόμοι, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Κρήτη: Στη φυλακή ο καθηγητής μουσικής για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Στο αυτόφωρο δικάζεται το Μ. Σάββατο η εγγονή του πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά