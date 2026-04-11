Καταδίωξη διαρρηκτών στη Βάρη – Παρά τους πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς το όχημα κατάφερε να διαφύγει

Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατοικία τρίτου ορόφου στην οδό Σίφνου, στη Βάρη, όταν τρία άτομα εισήλθαν στον χώρο από παράθυρο και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με λευκό όχημα τύπου SUV.



Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο όχημα στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, το όχημα κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, επιχειρώντας να τους εμβολίσει.



Αστυνομικός προχώρησε στη χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πραγματοποιώντας τρεις βολές ακινητοποίησης προς τα ελαστικά του οχήματος. Παρά τους πυροβολισμούς, το όχημα κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.



Από το σημείο περισυνελέγησαν τρεις κάλυκες. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

