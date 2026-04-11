Πασχαλινό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα – Πότε ανοίγουν ξανά

Τελευταία ευκαιρία για ψώνια πριν από το πασχαλινό τραπέζι είναι σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.
Τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 15:00.
Από την άλλη, τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν μία ώρα νωρίτερα, στις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.
Αύριο, Κυριακή του Πάσχα, αλλά και τη Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ θα επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας από την Τρίτη 14 Απριλίου.
Διαβάστε επίσης:
Καιρός: Συννεφιά, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά το Μεγάλο Σάββατο
Όλα έτοιμα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και την Κύπρο
Καταδίωξη διαρρηκτών στη Βάρη – Παρά τους πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς το όχημα κατάφερε να διαφύγει
