Πασχαλινό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα – Πότε ανοίγουν ξανά

Τελευταία ευκαιρία για ψώνια πριν από το πασχαλινό τραπέζι είναι σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 15:00.

Από την άλλη, τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν μία ώρα νωρίτερα, στις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Αύριο, Κυριακή του Πάσχα, αλλά και τη Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ θα επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας από την Τρίτη 14 Απριλίου.

