11.04.2026 08:31

Οδηγός «επιβίωσης» για το πασχαλινό τραπέζι: Πώς θα αποφύγετε το φούσκωμα

GLENTI NEW

Το πασχαλινό τραπέζι αποτελεί για τους περισσότερους μια απόλαυση χωρίς όρια. Ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί περίοδος νηστείας, η απότομη μετάβαση στη μαγειρίτσα, το αρνί και τα πλούσια εδέσματα μπορεί να μετατρέψει τη γιορτή σε… μαρτύριο για το στομάχι.

Το «σοκ» της μετάβασης από τη νηστεία στο κρέας

Για όσους έχουν ακολουθήσει τη νηστεία της Σαρακοστής ή έστω της Μεγάλης Εβδομάδας, το γαστρεντερικό σύστημα έχει συνηθίσει σε μια διατροφή χαμηλή σε ζωικά λιπαρά.

Η απότομη κατανάλωση μεγάλης ποσότητας κρέατος και κορεσμένων λιπαρών μπορεί να προκαλέσει πραγματικό σοκ στον οργανισμό, με συμπτώματα όπως έντονο κοιλιακό πόνο, δυσπεψία, ακόμα και γαστρεντερίτιδα.

Το μυστικό εδώ είναι είναι να κάνετε κράτει. Η επανένταξη των ζωικών τροφών πρέπει να γίνει σταδιακά.

Μην προσπαθήσετε να αναπληρώσετε όλες τις ημέρες της στέρησης μέσα σε ένα μόνο γεύμα. Ξεκινήστε με μικρές ποσότητες και δώστε έμφαση στη συνοδεία λαχανικών που θα βοηθήσουν το έντερο να επεξεργαστεί τις πιο βαριές τροφές.

Γιατί το αρνί πέφτει «βαρύ» στο στομάχι

Σε αντίθεση με άλλα κρέατα, το αρνί και το κατσίκι είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Αυτό σημαίνει ότι το πεπτικό μας σύστημα χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να τα διασπάσει.

Όταν ο οργανισμός καλείται να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες λιπαρού κρέατος, σε συνδυασμό με αυγά και τσουρέκια, η πέψη επιβραδύνεται σημαντικά.

Η αργή αυτή διαδικασία προκαλεί τη συσσώρευση αερίων και το χαρακτηριστικό πρήξιμο στην κοιλιά.

Τι τρώμε πριν τη μαγειρίτσα το Μεγάλο Σάββατο

Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να μένουν εντελώς νηστικοί όλη την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, περιμένοντας το δείπνο μετά την Ανάσταση. Αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε υπερφαγία το βράδυ.

Συστήνεται να τρώτε ελαφριά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας (π.χ. φρούτα, σαλάτες ή λίγο ρύζι), ώστε το στομάχι να μην είναι εντελώς άδειο όταν έρθει η ώρα της μαγειρίτσας μετά τα μεσάνυχτα.

Γενικότερα, καλό θα ήταν να αποφύγετε τις υπερβολές, τόσο γιατί τρώτε μια ώρα κατά την οποία ο οργανισμός δεν είναι συνηθισμένος στην υπερβολική κατανάλωσης τροφός, όσο και γιατί ο μεγάλος γύρος κρεατοφαγίας ακολουθεί λίγες ώρες μετά, την Κυριακή του Πάσχα.

Το μενού της Κυριακής του Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα, το μεσημεριανό τραπέζι με το ψητό αρνί μπορεί να κρατήσει ώρες. Το μυστικό για να μην… υποφέρετε είναι η σωστή διαχείριση της ποσότητας του φαγητού που καταναλώνετε.

Μερικές συμβουλές:

  • Μην ξεχνάτε τη σαλάτα: Ευτυχώς, το πασχαλινό τραπέζι δεν έχει μόνο κρέατα. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην πέψη του κρέατος και δημιουργούν ταχύτερα το αίσθημα του κορεσμού.
  • Μασάτε αργά: Ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να λάβει το σήμα ότι χορτάσατε. Αν τρώτε βιαστικά, είναι βέβαιο ότι θα καταναλώσετε περισσότερο από όσο αντέχετε.
  • Διαλείμματα: Ένα από τα καλά της μεγάλης διάρκειας του πασχαλινού τραπεζιού ή γλεντιού είναι ότι μπορείτε να κάνετε διαλείμματα στην κρεατοφαγία και να τρώτε από λίγο σιγά-σιγά.
  • Μην το παρακάνετε με το αλκοόλ: Μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα και να προκαλέσει κατακράτηση υγρών.

Αφού έχετε φάει πολύ το μεσημέρι, το βράδυ της Κυριακής το στομάχι χρειάζεται ξεκούραση. Προτιμήστε κάτι πολύ ελαφρύ, όπως ένα γιαούρτι ή ένα φρούτο, αντί να συνεχίσετε την κατανάλωση κρέατος που περίσσεψε.

Πώς να ανακουφιστείτε από τη δυσφορία

Αν παρά τις προφυλάξεις νιώθετε το στομάχι σας «πέτρα», υπάρχουν μερικοί τρόποι για να διευκολύνετε την κατάσταση:

  • Κίνηση, όχι ύπνος: Μην ξαπλώσετε αμέσως μετά το φαγητό. Ένας χαλαρός περίπατος 15-20 λεπτών μπορεί να κάνει θαύματα για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού.
  • Χωνευτικά ροφήματα: Ένα ζεστό ρόφημα με μέντα ή τζίντζερ βοηθά στη χαλάρωση των μυών του πεπτικού συστήματος.
  • Νερό αντί για αναψυκτικά: Το νερό (βρύσης ή ανθρακούχο) μπορεί να βοηθήσει στην πέψη. Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά απλώς εντείνουν το φούσκωμα.
  • Το Πάσχα είναι γιορτή χαράς και όχι γαστρεντερικής ταλαιπωρίας. Η μέτρια κατανάλωση και η σωστή σειρά των γευμάτων είναι τα μόνα «εργαλεία» που χρειάζεστε για να απολαύσετε τις ημέρες χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.

google_news_icon

ploio 2 new
mageiritsa-new
mesa_mmm_metro_0305_1460-820_new
KAT NEW
giannis_ramsis_new
jo malone
moufteia-komotinis-123
natasha lyonne
country house
media mouse entos
ploio 2 new
mageiritsa-new
mesa_mmm_metro_0305_1460-820_new
