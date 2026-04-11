Οδηγός «επιβίωσης» για το πασχαλινό τραπέζι: Πώς θα αποφύγετε το φούσκωμα

Το πασχαλινό τραπέζι αποτελεί για τους περισσότερους μια απόλαυση χωρίς όρια. Ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί περίοδος νηστείας, η απότομη μετάβαση στη μαγειρίτσα, το αρνί και τα πλούσια εδέσματα μπορεί να μετατρέψει τη γιορτή σε… μαρτύριο για το στομάχι.
Για όσους έχουν ακολουθήσει τη νηστεία της Σαρακοστής ή έστω της Μεγάλης Εβδομάδας, το γαστρεντερικό σύστημα έχει συνηθίσει σε μια διατροφή χαμηλή σε ζωικά λιπαρά.
Η απότομη κατανάλωση μεγάλης ποσότητας κρέατος και κορεσμένων λιπαρών μπορεί να προκαλέσει πραγματικό σοκ στον οργανισμό, με συμπτώματα όπως έντονο κοιλιακό πόνο, δυσπεψία, ακόμα και γαστρεντερίτιδα.
Το μυστικό εδώ είναι είναι να κάνετε κράτει. Η επανένταξη των ζωικών τροφών πρέπει να γίνει σταδιακά.
Μην προσπαθήσετε να αναπληρώσετε όλες τις ημέρες της στέρησης μέσα σε ένα μόνο γεύμα. Ξεκινήστε με μικρές ποσότητες και δώστε έμφαση στη συνοδεία λαχανικών που θα βοηθήσουν το έντερο να επεξεργαστεί τις πιο βαριές τροφές.
Σε αντίθεση με άλλα κρέατα, το αρνί και το κατσίκι είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Αυτό σημαίνει ότι το πεπτικό μας σύστημα χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να τα διασπάσει.
Όταν ο οργανισμός καλείται να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες λιπαρού κρέατος, σε συνδυασμό με αυγά και τσουρέκια, η πέψη επιβραδύνεται σημαντικά.
Η αργή αυτή διαδικασία προκαλεί τη συσσώρευση αερίων και το χαρακτηριστικό πρήξιμο στην κοιλιά.
Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να μένουν εντελώς νηστικοί όλη την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, περιμένοντας το δείπνο μετά την Ανάσταση. Αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε υπερφαγία το βράδυ.
Συστήνεται να τρώτε ελαφριά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας (π.χ. φρούτα, σαλάτες ή λίγο ρύζι), ώστε το στομάχι να μην είναι εντελώς άδειο όταν έρθει η ώρα της μαγειρίτσας μετά τα μεσάνυχτα.
Γενικότερα, καλό θα ήταν να αποφύγετε τις υπερβολές, τόσο γιατί τρώτε μια ώρα κατά την οποία ο οργανισμός δεν είναι συνηθισμένος στην υπερβολική κατανάλωσης τροφός, όσο και γιατί ο μεγάλος γύρος κρεατοφαγίας ακολουθεί λίγες ώρες μετά, την Κυριακή του Πάσχα.
Την Κυριακή του Πάσχα, το μεσημεριανό τραπέζι με το ψητό αρνί μπορεί να κρατήσει ώρες. Το μυστικό για να μην… υποφέρετε είναι η σωστή διαχείριση της ποσότητας του φαγητού που καταναλώνετε.
Μερικές συμβουλές:
Αφού έχετε φάει πολύ το μεσημέρι, το βράδυ της Κυριακής το στομάχι χρειάζεται ξεκούραση. Προτιμήστε κάτι πολύ ελαφρύ, όπως ένα γιαούρτι ή ένα φρούτο, αντί να συνεχίσετε την κατανάλωση κρέατος που περίσσεψε.
Αν παρά τις προφυλάξεις νιώθετε το στομάχι σας «πέτρα», υπάρχουν μερικοί τρόποι για να διευκολύνετε την κατάσταση:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
